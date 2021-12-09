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Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против Хахалевой
Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против Хахалевой - РИА Новости, 09.12.2021
Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против Хахалевой
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит квалифколлегию судей разрешить возбудить против экс-судьи Елены Хахалевой дело о мошенничестве и... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:42
2021-12-09T18:42
происшествия
краснодарский край
александр бастрыкин
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
елена хахалева
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит квалифколлегию судей разрешить возбудить против экс-судьи Елены Хахалевой дело о мошенничестве и служебном подлоге."Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке заседания Высшей квалифколлегии судей РФ (ВККС). Это представление судьи рассмотрят 15 декабря.Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, часть 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) - до 4 лет. Ранее ВККС лишила Хахалеву полномочий. Обращение в дисциплинарную комиссию на Хахалеву подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.
https://ria.ru/20200728/1575049437.html
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происшествия, краснодарский край, александр бастрыкин, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), елена хахалева
18:42 09.12.2021
 
Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против Хахалевой

Глава СК Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против экс-судьи Хахалевой

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит квалифколлегию судей разрешить возбудить против экс-судьи Елены Хахалевой дело о мошенничестве и служебном подлоге.
"Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке заседания Высшей квалифколлегии судей РФ (ВККС). Это представление судьи рассмотрят 15 декабря.
Экс-судья Елена Хахалева
28 июля 2020, 14:54
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, часть 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) - до 4 лет. Ранее ВККС лишила Хахалеву полномочий. Обращение в дисциплинарную комиссию на Хахалеву подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.
Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля 2020, 14:08
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
 
ПроисшествияКраснодарский крайАлександр БастрыкинКраснодарский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Елена Хахалева
 
 
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