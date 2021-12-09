Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против Хахалевой
Глава СК Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против экс-судьи Хахалевой
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит квалифколлегию судей разрешить возбудить против экс-судьи Елены Хахалевой дело о мошенничестве и служебном подлоге.
"Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке заседания Высшей квалифколлегии судей РФ (ВККС). Это представление судьи рассмотрят 15 декабря.
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Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, часть 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) - до 4 лет. Ранее ВККС лишила Хахалеву полномочий. Обращение в дисциплинарную комиссию на Хахалеву подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.
Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.
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