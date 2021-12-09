https://ria.ru/20211209/khakhaleva-1763008283.html

Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против Хахалевой

Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против Хахалевой - РИА Новости, 09.12.2021

Бастрыкин попросил коллегию судей возбудить дело против Хахалевой

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит квалифколлегию судей разрешить возбудить против экс-судьи Елены Хахалевой дело о мошенничестве и... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:42

2021-12-09T18:42

2021-12-09T18:42

происшествия

краснодарский край

александр бастрыкин

краснодарский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

елена хахалева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a79bed9934724a79b2ec622d09a7faf3.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит квалифколлегию судей разрешить возбудить против экс-судьи Елены Хахалевой дело о мошенничестве и служебном подлоге."Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке заседания Высшей квалифколлегии судей РФ (ВККС). Это представление судьи рассмотрят 15 декабря.Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, часть 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) - до 4 лет. Ранее ВККС лишила Хахалеву полномочий. Обращение в дисциплинарную комиссию на Хахалеву подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.

https://ria.ru/20200728/1575049437.html

https://ria.ru/20200713/1574274798.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, александр бастрыкин, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), елена хахалева