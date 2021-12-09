https://ria.ru/20211209/istoriya-1762944909.html

Демократия с историческими корнями. Как китайцы управляют своей страной

Демократия с историческими корнями. Как китайцы управляют своей страной - РИА Новости, 09.12.2021

Демократия с историческими корнями. Как китайцы управляют своей страной

Руководство Китая не зря подчеркивает специфику страны. У Китая свой особый путь, и это касается не только развития социализма. Китай не копировал слепо... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:38

2021-12-09T15:38

2021-12-09T15:38

россия-китай: главное

китай

северо-западный университет

си цзиньпин

шэньси

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МОСКВА, 9 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Руководство Китая не зря подчеркивает специфику страны. У Китая свой особый путь, и это касается не только развития социализма. Китай не копировал слепо западные модели демократии, а создавал свою собственную, основанную на своих реалиях, культурных и исторических особенностях. Информационное бюро Госсовета выпустило официальный документ под названием "Китай: действенная демократия". О чем он – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Тысячелетия демократииГлавнейшая цель китайской демократии, говорится в документе, — гарантировать людям статус хозяев страны. Китайские граждане сами создали и развили систему демократии в соответствии со своими национальными условиями. В "Белой книге" говорится, что демократия с китайскими характеристиками может стать примером того, к чему нужно стремиться и другим странам. Отмечается, что появление особой китайской демократии внесло новую модель в международный политический спектр.Авторы документа указывают, что для развития своей демократии Китай "черпал мудрость и силу в своей 5000-летней культуре и прекрасных традициях". В то же время, это не конечная точка развития, и "поиски и эксперименты человечества с демократией никогда не закончатся".Истинный барьер на пути к демократии заключается не в различных моделях демократии, а в высокомерии, предубеждениях и враждебности по отношению к попыткам других стран исследовать свои собственные пути к демократии, а также в предполагаемом превосходстве и решимости навязать свою собственную модель демократии другим, заключается в документе.Говорящие фактыО том, как именно демократия работает в Китае, говорят факты. В Китае больше всего в мире избирателей – более 900 миллионов человек участвовали в выборах народных депутатов на городском и уездном уровнях в 2016 и 2017 годах, когда было избрано около 2,48 миллиона депутатов.Система самоуправления также хорошо развита в КНР. В "Белой книге", например, указывается, что на конец 2020 года все 503 тысячи деревень и все 112 тысяч городских уездов в Китае создали комитеты, посредством которых жители могут напрямую осуществлять свои демократические права. В работе таких комитетов участвует около 90 процентов жителей.Перед тем, как принять решения, власти интересуются мнением обычных граждан. Так перед тем, как представить 14-й пятилетний план, его черновик отправили сначала на обсуждение на правительственных семинарах. На них председательствует сам глава государства Си Цзиньпин. Он и его помощники заслушивают мнения и предложения от представителей бизнеса, ученых, народных представителей, экспертов в таких сферах как климат, экономика, образование, культура, здравоохранение. Затем документ выносится на всеобщее открытое обсуждение. Так, по поводу 14-го пятилетнего плана поступило более одного миллиона предложений, из которых более тысячи были приняты.Простые граждане в Китае активно участвуют и в государственных делах. В частности, представители народного надзора могут вносить предложения во время слушаний, судебных дел, давать оценку работе прокуроров и в целом надзирать за судебной практикой. С 2003 года на должности народного контролера в этой сфере побывали 70 тысяч китайцев, сейчас в такой должности находятся 23 тысячи человек, а всего за это время ими было рассмотрено более 60 тысяч дел.Мнение экспертовКитайские ученые также исследуют китайскую демократию. Так, Китайское общество исследований в области прав человека организовало вебинар на базе Северо-западного университета политических наук и Центра юридических исследований по правам человека в Сиане, провинция Шэньси.Декан университета Ян Цзунке заявил, что путь политического развития и демократическая модель, которые выбирает страна, зависят от ее исторических и культурных традиций, а также от уровня экономического и социального развития. Чтобы судить, является ли страна демократической или нет, необходимо сначала взглянуть – "действительно ли люди являются хозяевами страны", сказал он.Замдиректора Исследовательского центра прав человека Северо-западного университета Цянь Цзиньюй, считает, что, основываясь на своей собственной демократической практике, Китай творчески подошел к формированию концепции "целостной народной демократии", которая признает разнообразие форм демократического управления государством.Профессор Школы политологии и государственного управления университета Чжан Шивэй указал, что демократия во главе с пролетариатом внесла фундаментальные изменения и в идеологическую, и в практическую составляющую понятия демократии. "Народ осознал свою сущность как хозяев своей страны, это и представляет собой качественную демократию", - сказал он.Исследователь из Института американских исследований Китайской академии социальных наук Вэй Наньчжи указала, что в последние годы экономическое, социальное и политическое неравенство в США усилилось, а американская демократия все больше превращается в олигархию меньшинства.Доктор права из Шанхайского педагогического университета Цзян Янь отметил, что социальные проблемы, связанные с правом на свободное ношение огнестрельного оружия, в США усиливаются, но правительство контролируют лоббисты, по сути – торговцы оружием. Бездействие в отношении контроля над оружием привело США к порочному кругу институциональных проблем с оружием, сказал он. И это, по его мнению, означает, что в Штатах демократия действует на словах, но не на деле.

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https://ria.ru/20211206/kitay-1762337865.html

https://ria.ru/20211206/pekin-1762336741.html

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китай, северо-западный университет, си цзиньпин, шэньси