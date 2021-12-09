https://ria.ru/20211209/iran-1762943260.html
Замглавы МИД Ирана встретился в Вене с представителями России, Китая и ЕС
Замглавы МИД Ирана встретился в Вене с представителями России, Китая и ЕС - РИА Новости, 09.12.2021
Замглавы МИД Ирана встретился в Вене с представителями России, Китая и ЕС
Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе встречи с делегациями переговорщиков России и Китая, а также с главным переговорщиком ЕС Энрике Морой заявил о... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:41
2021-12-09T14:41
2021-12-09T14:41
в мире
иран
тегеран (город)
франция
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе встречи с делегациями переговорщиков России и Китая, а также с главным переговорщиком ЕС Энрике Морой заявил о решимости иранской стороны заключить серьезное соглашение по ядерной сделке в Вене."Мы начали рабочий день с весьма полезной и конструктивной встречи с делегациями переговорщиков России и Китая. Также в преддверии заседания Совместной комиссии по СВПД провел совместную встречу с главным переговорщиком ЕС Энрике Морой", - написал Багери Кяни в своем Twitter аккаунте.Он также отметил, что иранская сторона продолжит взаимодействие в рамках переговоров в Вене."Тегеран преисполнен решимости достичь серьезного соглашения, которое обеспечит права и интересы иранского народа", - добавил иранский переговорщик.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Как заявил постпред России при международных организациях в Вене, возглавляющий российскую делегацию, седьмой раунд стартовал успешно, участники договорились о дальнейших немедленных шагах.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/iran-1762901829.html
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в мире, иран, тегеран (город), франция, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
Замглавы МИД Ирана встретился в Вене с представителями России, Китая и ЕС
Замглавы МИД Ирана Багери Кяни встретился в Вене с представителями России, Китая и ЕС