https://ria.ru/20211209/irak-1762912915.html

В Ираке объявили о начале вывода войск международной коалиции

В Ираке объявили о начале вывода войск международной коалиции - РИА Новости, 09.12.2021

В Ираке объявили о начале вывода войск международной коалиции

Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи объявил о завершении боевой миссии международной коалиции в Ираке и выводе их сил. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:54

2021-12-09T12:54

2021-12-09T12:58

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи объявил о завершении боевой миссии международной коалиции в Ираке и выводе их сил.Ранее официальный представитель Объединенного штаба командования вооруженными силами страны Тахсин аль-Хафаджи заявил, что большинство иностранных боевых подразделений покинули Ирак."Сегодня мы завершили последний раунд диалога с международной коалицией, который мы начали в прошлом году, чтобы официально объявить об окончании боевой миссии коалиционных сил и их выводе из Ирака", - отметил аль-Араджи в Twitter. По его словам, отношения с международной коалицией продолжатся в сфере обучения и консультаций.Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20210926/erdogan-1751909507.html

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ирак, в мире, багдад (город)