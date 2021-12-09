12:54 09.12.2021 (обновлено: 12:58 09.12.2021)
В Ираке объявили о начале вывода войск международной коалиции
Советник по нацбезопасности Ирака аль-Араджи объявил о завершении миссии коалиции
© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак
© AP Photo / Murad Sezer
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи объявил о завершении боевой миссии международной коалиции в Ираке и выводе их сил.
Ранее официальный представитель Объединенного штаба командования вооруженными силами страны Тахсин аль-Хафаджи заявил, что большинство иностранных боевых подразделений покинули Ирак.
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"Сегодня мы завершили последний раунд диалога с международной коалицией, который мы начали в прошлом году, чтобы официально объявить об окончании боевой миссии коалиционных сил и их выводе из Ирака", - отметил аль-Араджи в Twitter. По его словам, отношения с международной коалицией продолжатся в сфере обучения и консультаций.
Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.