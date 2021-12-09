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В РФПИ оценили эффективность вакцины "Спутник V" против омикрона
В РФПИ оценили эффективность вакцины "Спутник V" против омикрона - РИА Новости, 09.12.2021
В РФПИ оценили эффективность вакцины "Спутник V" против омикрона
Вакцина "Спутник V" самая безопасная и эффективная в мире и будет защищать в том числе и от омикрон-штамма, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:46
2021-12-09T11:51
общество
воз
здоровье - общество
кирилл дмитриев
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" самая безопасная и эффективная в мире и будет защищать в том числе и от омикрон-штамма, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, если понадобится адаптировать препарат под новые возбудители, это займет два-три месяца.Дмитриев также отметил, что привитые "Спутником V" в 130 раз лучше защищены от смерти от COVID-19, чем те, кто не прошел вакцинацию. Это следует из результатов исследования, проведенного в Венгрии на основе данных 3,7 миллиона человек. Там тестировались пять вакцин — помимо "Спутника V", это Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. Из них российская разработка показала наилучшую защиту от летального исхода.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.С тех пор омикрон-штамм выявили почти в 60 странах, в том числе в России. Многие из них закрыли авиасообщение с Африкой и усилили противоэпидемические меры.
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общество, воз, здоровье - общество, кирилл дмитриев, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
03:46 09.12.2021 (обновлено: 11:51 09.12.2021)
 
В РФПИ оценили эффективность вакцины "Спутник V" против омикрона

Глава РФПИ Дмитриев оценил эффективность вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике
Вакцинация в центральной районной поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" самая безопасная и эффективная в мире и будет защищать в том числе и от омикрон-штамма, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник" на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности "Спутника" против новых мутаций", — сказал он в интервью газете "Известия".

По его словам, если понадобится адаптировать препарат под новые возбудители, это займет два-три месяца.
Дмитриев также отметил, что привитые "Спутником V" в 130 раз лучше защищены от смерти от COVID-19, чем те, кто не прошел вакцинацию. Это следует из результатов исследования, проведенного в Венгрии на основе данных 3,7 миллиона человек. Там тестировались пять вакцин — помимо "Спутника V", это Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. Из них российская разработка показала наилучшую защиту от летального исхода.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
С тех пор омикрон-штамм выявили почти в 60 странах, в том числе в России. Многие из них закрыли авиасообщение с Африкой и усилили противоэпидемические меры.
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
03:24Распространение коронавируса
Эксперт Роспотребнадзора назвала основные симптомы при омикроне
 
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