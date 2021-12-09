https://ria.ru/20211209/dzhonson-1762920502.html
У Бориса Джонсона родился седьмой ребенок
У Бориса Джонсона родился седьмой ребенок - РИА Новости, 09.12.2021
У Бориса Джонсона родился седьмой ребенок
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз после того, как его супруга Кэрри родила дочь, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:20
2021-12-09T13:20
2021-12-09T13:30
борис джонсон
в мире
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кэрри саймондс
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ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз после того, как его супруга Кэрри родила дочь, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя пары."Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице", - заявила представитель.В мае стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии, у пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред. Кроме того, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон ранее подтвердил, что у него шестеро детей.
https://ria.ru/20211025/dzhonson-1756156505.html
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борис джонсон, в мире, великобритания, кэрри саймондс
13:20 09.12.2021 (обновлено: 13:30 09.12.2021)
У Бориса Джонсона родился седьмой ребенок
Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз, у него родилась дочь