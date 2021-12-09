https://ria.ru/20211209/defitsit-1762863327.html

Дилеры заявили, что дефицит автомобилей сохранится в 2022 году

Дилеры заявили, что дефицит автомобилей сохранится в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021

Дилеры заявили, что дефицит автомобилей сохранится в 2022 году

Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года, такой острой нехватки машин в России не было много лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T06:18

2021-12-09T06:18

2021-12-09T07:44

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

ассоциация европейского бизнеса

автостат

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_4c0b8322e94dc750c92738b48fd67eb1.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года, такой острой нехватки машин в России не было много лет, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе прошлого года. Одна из основных причин сложившейся ситуации - сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автоэлектроники.В Минпромторге считают, что проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в 2022 году полностью решены не будут, однако ситуация может стабилизироваться.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых машин в России в текущем году падают с июля, в целом за 11 месяцев было продано 1,4 миллиона машин (+6,9%). По оценке аналитического агентства "Автостат", цены на новые автомобили в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17%, до 1,96 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211201/avtovaz-1761595019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, ассоциация европейского бизнеса, автостат, россия