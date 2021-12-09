Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/defitsit-1762863327.html
Дилеры заявили, что дефицит автомобилей сохранится в 2022 году
Дилеры заявили, что дефицит автомобилей сохранится в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021
Дилеры заявили, что дефицит автомобилей сохранится в 2022 году
Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года, такой острой нехватки машин в России не было много лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T06:18
2021-12-09T07:44
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
ассоциация европейского бизнеса
автостат
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_4c0b8322e94dc750c92738b48fd67eb1.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года, такой острой нехватки машин в России не было много лет, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе прошлого года. Одна из основных причин сложившейся ситуации - сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автоэлектроники.В Минпромторге считают, что проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в 2022 году полностью решены не будут, однако ситуация может стабилизироваться.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых машин в России в текущем году падают с июля, в целом за 11 месяцев было продано 1,4 миллиона машин (+6,9%). По оценке аналитического агентства "Автостат", цены на новые автомобили в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17%, до 1,96 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211201/avtovaz-1761595019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_756c997f4a66d44148c11da4d328e392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, ассоциация европейского бизнеса, автостат, россия
06:18 09.12.2021 (обновлено: 07:44 09.12.2021)
 
Дилеры заявили, что дефицит автомобилей сохранится в 2022 году

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" рассказали, сколько продлится дефицит машин

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года, такой острой нехватки машин в России не было много лет, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
"Дефицит продолжится в первом квартале 2022 года, это уже ясно. На форуме "РосАвтоДилер" и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению", - рассказали в ассоциации.
О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе прошлого года. Одна из основных причин сложившейся ситуации - сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автоэлектроники.
В Минпромторге считают, что проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в 2022 году полностью решены не будут, однако ситуация может стабилизироваться.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых машин в России в текущем году падают с июля, в целом за 11 месяцев было продано 1,4 миллиона машин (+6,9%). По оценке аналитического агентства "Автостат", цены на новые автомобили в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17%, до 1,96 миллиона рублей.
Салон автомобиля LADA Vesta Sport Concept - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 11:13
"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоАссоциация европейского бизнесаАвтостатРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
Лента новостейМолния
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот