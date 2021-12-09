06:18 09.12.2021 (обновлено: 07:44 09.12.2021)
Дилеры заявили, что дефицит автомобилей сохранится в 2022 году
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" рассказали, сколько продлится дефицит машин
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года, такой острой нехватки машин в России не было много лет, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
"Дефицит продолжится в первом квартале 2022 года, это уже ясно. На форуме "РосАвтоДилер" и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению", - рассказали в ассоциации.
О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе прошлого года. Одна из основных причин сложившейся ситуации - сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автоэлектроники.
В Минпромторге считают, что проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в 2022 году полностью решены не будут, однако ситуация может стабилизироваться.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых машин в России в текущем году падают с июля, в целом за 11 месяцев было продано 1,4 миллиона машин (+6,9%). По оценке аналитического агентства "Автостат", цены на новые автомобили в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17%, до 1,96 миллиона рублей.
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