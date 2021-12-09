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На Курилы доставили партию бензина и дизельного топлива
На Курилы доставили партию бензина и дизельного топлива - РИА Новости, 09.12.2021
На Курилы доставили партию бензина и дизельного топлива
На Курильские острова привезли топливо из Владивостока, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:01
2021-12-09T11:01
2021-12-09T13:14
владивосток
курильские острова
экономика
аи-92
итуруп
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек — РИА Новости. На Курильские острова привезли топливо из Владивостока, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее сообщалось, что на островах Итуруп и Кунашир заканчивался бензин, но оставался дизель и горючее для транспорта спецслужб."Судно "Ерофей Хабаров" <…> в среду причалило к берегу острова Шикотан. Сегодня (в четверг) идет разгрузка топлива с этого же судна на острове Кунашир", — рассказали местные власти.В пресс-службе отметили, что следующую партию доставят к концу декабря. По словам представителя правительства Сахалинской области, судно "Анатолий Иванов", которое привозит горючее на Итуруп, сейчас находится в порту Владивостока, на борту находится 40 тонн бензина АИ-92. Прибытие "Анатолия Иванова" на остров ожидается в течение десяти дней.
https://ria.ru/20211104/konteynery-1757677148.html
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владивосток, курильские острова, экономика, аи-92, итуруп
11:01 09.12.2021 (обновлено: 13:14 09.12.2021)
На Курилы доставили партию бензина и дизельного топлива
Бензин привезли на Курилы, где на заправках заканчивалось горючее