https://ria.ru/20211202/benzin-1761772425.html
На Курилах на двух островах закончился бензин
На Курилах на двух островах закончился бензин - РИА Новости, 02.12.2021
На Курилах на двух островах закончился бензин
Два Курильских острова Итуруп и Кунашир остались без бензина из-за штормовой погоды, сообщили РИА Новости в администрациях данных муниципалитетов. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:15
2021-12-02T11:15
2021-12-02T11:15
общество
курильские острова
итуруп
кунашир (остров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583141304_0:2:1501:846_1920x0_80_0_0_dffd3d41a36d097005f568d6c04750c5.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Два Курильских острова Итуруп и Кунашир остались без бензина из-за штормовой погоды, сообщили РИА Новости в администрациях данных муниципалитетов."Проблема с бензином возникла у нас три дня назад, из-за штормовой погоды подход танкера из Владивостока задержался, через два-три дня ожидаем его прибытие. Из-за погодных условий у нас бывают моменты с задержкой подходов судов, но они не такие частые", – рассказал РИА Новости первый вице-мэр Южно-Курильского района (Кунашир) Юрий Болдов.В свою очередь директор ООО "ТСК" Дмитрий Заболонский сообщил о том, что проблемы с поставкой топлива также связаны с транспортом, который возил горючее на остров Кунашир."Судно, на котором мы возили топливо – "Русский Восток" - сейчас находится в ремонте. Оно ходило из Владивостока в Южно-Курильск. Сейчас топливный груз впервые транспортирует "Ерофей Хабаров". Судно из-за задержки в несколько дней вышло только вчера, на нем и находится бензин –37 тонн. Дня через четыре ориентировочно он будет в Южно-Курильске, все зависит от погодных условий", – резюмировал Заболоцкий.Кроме того, во Владивостоке ожидается следующая партия бензина. Получение горючего намечено на 10 декабря. Далее топливо будет отправлено морским путем в Южно-Курильск.В Министерстве энергетики по Сахалинской области отметили, что на островах ситуация не столь плачевная, какой кажется на первый взгляд."На островах Итуруп и Кунашир в наличии имеется дизельное топливо, бензина нет. На Итурупе поступление ближайшей партии топлива ожидается до 18 декабря. На Кунашир бензин должны будут завезти через два-три дня. Автомобили спецслужб во всех районах обеспечены необходимым топливом", - поделились в пресс-службе областного Минэнерго.В пресс-службе администрации Курильского района рассказали, что бензин был закуплен заблаговременно с учетом того, что его должно хватить на всю зиму. Но подготовленная партия бензина к отправке лежит в порту Владивостока. На следующей неделе при благоприятных погодных условиях топливо будет доставлено в Курильск и появится на автозаправках.В данный момент населению Курильска реализуют дизельное топливо.В конце ноября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время прямой линии заявил, что на региональный рынок нефтепродуктов собирается зайти "Независимая нефтегазовая компания", которая построит на острове четыре автозаправки и будет продавать продукцию со своего нефтеперерабатывающего завода с небольшой наценкой.
https://ria.ru/20211201/sakhalin-1761665251.html
https://ria.ru/20211104/konteynery-1757677148.html
курильские острова
итуруп
кунашир (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583141304_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_fe8e04d5f3bfc6890913fa761f4e7197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курильские острова, итуруп, кунашир (остров)
На Курилах на двух островах закончился бензин
На островах Итуруп и Кунашир закончился бензин из-за непогоды, власти решают проблему
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости.
Два Курильских острова Итуруп
и Кунашир
остались без бензина из-за штормовой погоды, сообщили РИА Новости в администрациях данных муниципалитетов.
"Проблема с бензином возникла у нас три дня назад, из-за штормовой погоды подход танкера из Владивостока задержался, через два-три дня ожидаем его прибытие. Из-за погодных условий у нас бывают моменты с задержкой подходов судов, но они не такие частые", – рассказал РИА Новости первый вице-мэр Южно-Курильского района (Кунашир) Юрий Болдов.
В свою очередь директор ООО "ТСК" Дмитрий Заболонский сообщил о том, что проблемы с поставкой топлива также связаны с транспортом, который возил горючее на остров Кунашир.
"Судно, на котором мы возили топливо – "Русский Восток" - сейчас находится в ремонте. Оно ходило из Владивостока в Южно-Курильск
. Сейчас топливный груз впервые транспортирует "Ерофей Хабаров". Судно из-за задержки в несколько дней вышло только вчера, на нем и находится бензин –37 тонн. Дня через четыре ориентировочно он будет в Южно-Курильске, все зависит от погодных условий", – резюмировал Заболоцкий.
Кроме того, во Владивостоке
ожидается следующая партия бензина. Получение горючего намечено на 10 декабря. Далее топливо будет отправлено морским путем в Южно-Курильск.
В Министерстве энергетики по Сахалинской области
отметили, что на островах ситуация не столь плачевная, какой кажется на первый взгляд.
"На островах Итуруп и Кунашир в наличии имеется дизельное топливо, бензина нет. На Итурупе поступление ближайшей партии топлива ожидается до 18 декабря. На Кунашир бензин должны будут завезти через два-три дня. Автомобили спецслужб во всех районах обеспечены необходимым топливом", - поделились в пресс-службе областного Минэнерго.
В пресс-службе администрации Курильского района рассказали, что бензин был закуплен заблаговременно с учетом того, что его должно хватить на всю зиму. Но подготовленная партия бензина к отправке лежит в порту Владивостока. На следующей неделе при благоприятных погодных условиях топливо будет доставлено в Курильск
и появится на автозаправках.
В данный момент населению Курильска реализуют дизельное топливо.
В конце ноября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время прямой линии заявил, что на региональный рынок нефтепродуктов собирается зайти "Независимая нефтегазовая компания", которая построит на острове четыре автозаправки и будет продавать продукцию со своего нефтеперерабатывающего завода с небольшой наценкой.