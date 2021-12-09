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Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов
Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов - РИА Новости, 09.12.2021
Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов
Пользователи онлайн платформы объявлений "Авито", давая вторую жизнь перепродаваемым с помощью сервиса товарам, только в 2020 году совместно сэкономили более... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:45
2021-12-09T22:01
общество
новости компаний - экономика
экология
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авито
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Пользователи онлайн платформы объявлений "Авито", давая вторую жизнь перепродаваемым с помощью сервиса товарам, только в 2020 году совместно сэкономили более 1,3 миллиона тонн различных материалов, 267 миллионов гигаджоулей энергии и 123 миллиона кубометров воды, которые понадобились бы для производства аналогичных новых товаров, сообщает компания.Таким образом, за 2020 год пользователи, благодаря "Авито", сократили выброс парниковых газов на 18 миллионов тонн. За этот же период они сэкономили такое количество материалов, которое превратилось бы в итоге в 23 новых полигона отходов."Согласно данным Рослесинфорга, для поглощения 1 тонны углерода нужны 2,5 гектара леса, исходя из этой формулы экологический вклад Авито составляет почти 12 миллионов гектаров леса – а это почти на 30% больше всей площади карельских лесов", - подсчитали в компании. Как отметил коммерческий директор "Авито" Игорь Макаров, продавцами на Авито уже давно являются не только люди, но и миллионы бизнесов.Кроме того, в рамках развития ESG направления "Авито" активно развивает механики осознанного потребления с помощью различных проектов, включая внедрение в компании концепции "зеленого офиса", специальную программу аккаунтов для поиска новых хозяев для собак и кошек из приютов. "В настоящий момент тестируются механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать свои вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получить бейджи "осознанных потребителей", - добавили в компании.
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общество, новости компаний - экономика, экология, технологии, авито
21:45 09.12.2021 (обновлено: 22:01 09.12.2021)
 
Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов

Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПазл в офисе компании Avito в Москве
Пазл в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Пользователи онлайн платформы объявлений "Авито", давая вторую жизнь перепродаваемым с помощью сервиса товарам, только в 2020 году совместно сэкономили более 1,3 миллиона тонн различных материалов, 267 миллионов гигаджоулей энергии и 123 миллиона кубометров воды, которые понадобились бы для производства аналогичных новых товаров, сообщает компания.
"Ежемесячно на "Авито" взаимодействуют почти 50 миллионов человек, а число размещенных объявлений превышает 83 миллиона. Большая часть из них связана с торговлей товарами между пользователями. Кто-то продает детские вещи, велосипеды, оргтехнику, кто-то покупает автомобиль, квартиру или книжную библиотеку. Все вместе это оказывает грандиозный позитивный эффект на снижение нагрузки на экологию", - отмечают в компании.
Таким образом, за 2020 год пользователи, благодаря "Авито", сократили выброс парниковых газов на 18 миллионов тонн. За этот же период они сэкономили такое количество материалов, которое превратилось бы в итоге в 23 новых полигона отходов.
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"Согласно данным Рослесинфорга, для поглощения 1 тонны углерода нужны 2,5 гектара леса, исходя из этой формулы экологический вклад Авито составляет почти 12 миллионов гектаров леса – а это почти на 30% больше всей площади карельских лесов", - подсчитали в компании.

Как отметил коммерческий директор "Авито" Игорь Макаров, продавцами на Авито уже давно являются не только люди, но и миллионы бизнесов.
"Шеринг-экономика и разумное потребление и по сей день составляют ядро нашего бизнеса, но это уже было вшито в ДНК "Авито" и при рождении. Мы уменьшаем наш углеродный след, замедляем процесс глобального потепления, уменьшаем количество мусора в наших городах. И результаты видны и значительны", - приводится в сообщении комментарий Макарова.
Кроме того, в рамках развития ESG направления "Авито" активно развивает механики осознанного потребления с помощью различных проектов, включая внедрение в компании концепции "зеленого офиса", специальную программу аккаунтов для поиска новых хозяев для собак и кошек из приютов.

"В настоящий момент тестируются механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать свои вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получить бейджи "осознанных потребителей", - добавили в компании.
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