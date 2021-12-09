https://ria.ru/20211209/avito-1763032210.html

Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов

Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов - РИА Новости, 09.12.2021

Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов

Пользователи онлайн платформы объявлений "Авито", давая вторую жизнь перепродаваемым с помощью сервиса товарам, только в 2020 году совместно сэкономили более... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:45

2021-12-09T21:45

2021-12-09T22:01

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Пользователи онлайн платформы объявлений "Авито", давая вторую жизнь перепродаваемым с помощью сервиса товарам, только в 2020 году совместно сэкономили более 1,3 миллиона тонн различных материалов, 267 миллионов гигаджоулей энергии и 123 миллиона кубометров воды, которые понадобились бы для производства аналогичных новых товаров, сообщает компания.Таким образом, за 2020 год пользователи, благодаря "Авито", сократили выброс парниковых газов на 18 миллионов тонн. За этот же период они сэкономили такое количество материалов, которое превратилось бы в итоге в 23 новых полигона отходов."Согласно данным Рослесинфорга, для поглощения 1 тонны углерода нужны 2,5 гектара леса, исходя из этой формулы экологический вклад Авито составляет почти 12 миллионов гектаров леса – а это почти на 30% больше всей площади карельских лесов", - подсчитали в компании. Как отметил коммерческий директор "Авито" Игорь Макаров, продавцами на Авито уже давно являются не только люди, но и миллионы бизнесов.Кроме того, в рамках развития ESG направления "Авито" активно развивает механики осознанного потребления с помощью различных проектов, включая внедрение в компании концепции "зеленого офиса", специальную программу аккаунтов для поиска новых хозяев для собак и кошек из приютов. "В настоящий момент тестируются механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать свои вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получить бейджи "осознанных потребителей", - добавили в компании.

https://ria.ru/20211129/reyting-1761285654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, новости компаний - экономика, экология, технологии, авито