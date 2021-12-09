21:45 09.12.2021 (обновлено: 22:01 09.12.2021)
Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов
Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Пользователи онлайн платформы объявлений "Авито", давая вторую жизнь перепродаваемым с помощью сервиса товарам, только в 2020 году совместно сэкономили более 1,3 миллиона тонн различных материалов, 267 миллионов гигаджоулей энергии и 123 миллиона кубометров воды, которые понадобились бы для производства аналогичных новых товаров, сообщает компания.
"Ежемесячно на "Авито" взаимодействуют почти 50 миллионов человек, а число размещенных объявлений превышает 83 миллиона. Большая часть из них связана с торговлей товарами между пользователями. Кто-то продает детские вещи, велосипеды, оргтехнику, кто-то покупает автомобиль, квартиру или книжную библиотеку. Все вместе это оказывает грандиозный позитивный эффект на снижение нагрузки на экологию", - отмечают в компании.
Таким образом, за 2020 год пользователи, благодаря "Авито", сократили выброс парниковых газов на 18 миллионов тонн. За этот же период они сэкономили такое количество материалов, которое превратилось бы в итоге в 23 новых полигона отходов.
29 ноября, 15:21"Авито" возглавил рейтинги шопинг-приложений от App Annie
"Согласно данным Рослесинфорга, для поглощения 1 тонны углерода нужны 2,5 гектара леса, исходя из этой формулы экологический вклад Авито составляет почти 12 миллионов гектаров леса – а это почти на 30% больше всей площади карельских лесов", - подсчитали в компании.
Как отметил коммерческий директор "Авито" Игорь Макаров, продавцами на Авито уже давно являются не только люди, но и миллионы бизнесов.
Как отметил коммерческий директор "Авито" Игорь Макаров, продавцами на Авито уже давно являются не только люди, но и миллионы бизнесов.
"Шеринг-экономика и разумное потребление и по сей день составляют ядро нашего бизнеса, но это уже было вшито в ДНК "Авито" и при рождении. Мы уменьшаем наш углеродный след, замедляем процесс глобального потепления, уменьшаем количество мусора в наших городах. И результаты видны и значительны", - приводится в сообщении комментарий Макарова.
Кроме того, в рамках развития ESG направления "Авито" активно развивает механики осознанного потребления с помощью различных проектов, включая внедрение в компании концепции "зеленого офиса", специальную программу аккаунтов для поиска новых хозяев для собак и кошек из приютов.
"В настоящий момент тестируются механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать свои вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получить бейджи "осознанных потребителей", - добавили в компании.
"В настоящий момент тестируются механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать свои вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получить бейджи "осознанных потребителей", - добавили в компании.