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Экс-главу АО "Транснефть — Верхняя Волга" арестовали
Экс-главу АО "Транснефть — Верхняя Волга" арестовали - РИА Новости, 09.12.2021
Экс-главу АО "Транснефть — Верхняя Волга" арестовали
Бывший генеральный директор дочернего предприятия "Транснефти" - "Транснефть-Верхняя Волга" – арестован по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:50
2021-12-09T15:50
2021-12-09T15:50
происшествия
нижегородская область
транснефть
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Бывший генеральный директор дочернего предприятия "Транснефти" - "Транснефть-Верхняя Волга" – арестован по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года он создал организованную группу, в состав которой входили его подчиненные, для получения взяток от фирм, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом. Согласно разработанной схеме, участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов. По данным СУСК, каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей, общая сумма пока не подсчитана."Девятого декабря судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении генерального директора АО "Транснефть-Верхняя Волга", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что свою вину мужчина не признал."Транснефть" на фоне сообщений о задержании гендиректора своего дочернего предприятия сообщила, что новым генеральным директором АО "Транснефть-Верхняя Волга" назначен Виктор Александров. Прежде, как было указано на сайте организации, компанию возглавлял Юрий Левин.
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происшествия, нижегородская область, транснефть
Экс-главу АО "Транснефть — Верхняя Волга" арестовали
Экс-главу АО "Транснефть — Верхняя Волга" арестовали по подозрению во взяточничестве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости.
Бывший генеральный директор дочернего предприятия "Транснефти" - "Транснефть
-Верхняя Волга" – арестован по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ
по Нижегородской области
.
По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года он создал организованную группу, в состав которой входили его подчиненные, для получения взяток от фирм, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом. Согласно разработанной схеме, участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов. По данным СУСК, каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей, общая сумма пока не подсчитана.
"Девятого декабря судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении генерального директора АО "Транснефть-Верхняя Волга", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что свою вину мужчина не признал.
"Транснефть" на фоне сообщений о задержании гендиректора
своего дочернего предприятия сообщила, что новым генеральным директором АО "Транснефть-Верхняя Волга" назначен Виктор Александров. Прежде, как было указано на сайте организации, компанию возглавлял Юрий Левин.