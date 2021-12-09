https://ria.ru/20211209/zaderzhanie-1762902175.html

Гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" заподозрили во взяточничестве

Гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 09.12.2021

Гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" заподозрили во взяточничестве

Генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:13

2021-12-09T12:13

2021-12-09T12:13

происшествия

нижегородская область

транснефть

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый создал организованную группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники, для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом, в размере 5-10% от суммы заключенных контрактов."Суммы всех взяток будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть".Региональный СУСК не называет фамилию задержанного, однако на сайте АО "Транснефть-Верхняя Волга" указано, что генеральным директором компании является Юрий Левин.

https://ria.ru/20210923/podkup-1751399566.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, транснефть, следственный комитет россии (ск рф)