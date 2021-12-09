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Гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" заподозрили во взяточничестве
Гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 09.12.2021
Гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" заподозрили во взяточничестве
Генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:13
2021-12-09T12:13
2021-12-09T12:13
происшествия
нижегородская область
транснефть
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый создал организованную группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники, для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом, в размере 5-10% от суммы заключенных контрактов."Суммы всех взяток будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть".Региональный СУСК не называет фамилию задержанного, однако на сайте АО "Транснефть-Верхняя Волга" указано, что генеральным директором компании является Юрий Левин.
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нижегородская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, транснефть, следственный комитет россии (ск рф)
Гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" заподозрили во взяточничестве
СК задержал гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" по подозрению во взяточничестве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости.
Генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК
РФ по Нижегородской области
.
По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый создал организованную группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники, для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом, в размере 5-10% от суммы заключенных контрактов.
"Суммы всех взяток будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
"В отношении гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавили в СУСК.
Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть
".
Региональный СУСК не называет фамилию задержанного, однако на сайте АО "Транснефть-Верхняя Волга" указано, что генеральным директором компании является Юрий Левин.