https://ria.ru/20211208/zvanie-1762792201.html
Путин повысил в звании двух заместителей главы Следственного комитета
Путин повысил в звании двух заместителей главы Следственного комитета - РИА Новости, 08.12.2021
Путин повысил в звании двух заместителей главы Следственного комитета
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника юстиции первому зампредседателя СК РФ Эдуарду Кабурнееву и звание генерал-лейтенанта юстиции... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:46
2021-12-08T16:46
2021-12-08T16:51
политика
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_c52a45c4692de2be1ad61e12b1831e00.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника юстиции первому зампредседателя СК РФ Эдуарду Кабурнееву и звание генерал-лейтенанта юстиции замглавы СК РФ Сергею Горяйнову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации: генерал-полковника юстиции Кабурнееву Эдуарду Валерьевичу; генерал-лейтенанта юстиции Горяйнову Сергею Николаевичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210218/zvaniya-1598102189.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba3ed41f997ed5eb8131ad8c09d150cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:46 08.12.2021 (обновлено: 16:51 08.12.2021)
Путин повысил в звании двух заместителей главы Следственного комитета
Президент Путин повысил в звании двух заместителей главы СК — Кабурнеева и Горяйнова