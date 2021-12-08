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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211208/zudina-1762826519.html
"Пироги я не пеку": Марина Зудина рассказала, как воспитывает внучку
"Пироги я не пеку": Марина Зудина рассказала, как воспитывает внучку - РИА Новости, 08.12.2021
"Пироги я не пеку": Марина Зудина рассказала, как воспитывает внучку
Марина Зудина рассказала, как она воспитывает внучку Мию. Девочка родилась в начале июня у ее сына Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:23
2021-12-08T19:23
шоубиз
марина зудина
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Марина Зудина рассказала, как она воспитывает внучку Мию. Девочка родилась в начале июня у ее сына Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной.Актриса призналась, что не хочет, чтобы малышка называла ее бабушкой. Зудиной приятнее, когда к ней обращаются по имени.В интервью порталу Wday она добавила, что хочет ассоциироваться у девочки с "большим драйвом" – ходить с ней в кафе, брать ее на вечеринки и в поездки. По словам артистки, с рутиной "пусть справляются родители".Рождение Мии семья долгое время старалась держать в тайне: о пополнении поклонникам рассказали только после крещения девочки. Ранее СМИ сообщали, что Табаков и Синицына встречались несколько лет, но официально пара так и не оформила отношения.
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марина зудина, знаменитости, шоу-бизнес
19:23 08.12.2021
 
"Пироги я не пеку": Марина Зудина рассказала, как воспитывает внучку

Марина Зудина рассказала, как она воспитывает внучку Мию

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актриса Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова. - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Марина Зудина рассказала, как она воспитывает внучку Мию. Девочка родилась в начале июня у ее сына Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной.
Актриса призналась, что не хочет, чтобы малышка называла ее бабушкой. Зудиной приятнее, когда к ней обращаются по имени.

"Я хочу, чтобы внучка называла меня Мариной, тем более что ее папа так делает с детских лет — зовет меня не "мама", а по имени. Если Миа станет звать меня бабушкой, я буду чувствовать, что должна ей какие-то серьезные вещи говорить, воспитывать", – отметила звезда.

В интервью порталу Wday она добавила, что хочет ассоциироваться у девочки с "большим драйвом" – ходить с ней в кафе, брать ее на вечеринки и в поездки. По словам артистки, с рутиной "пусть справляются родители".

"Пироги я не пеку, то есть тем, чем бабушки, не занимаюсь, поэтому лучше мы с Машкой будем с ней весело и творчески проводить время", – заключила Марина.

Рождение Мии семья долгое время старалась держать в тайне: о пополнении поклонникам рассказали только после крещения девочки. Ранее СМИ сообщали, что Табаков и Синицына встречались несколько лет, но официально пара так и не оформила отношения.
Актриса Марина Зудина - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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