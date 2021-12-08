https://ria.ru/20211208/zudina-1762826519.html

"Пироги я не пеку": Марина Зудина рассказала, как воспитывает внучку

"Пироги я не пеку": Марина Зудина рассказала, как воспитывает внучку - РИА Новости, 08.12.2021

"Пироги я не пеку": Марина Зудина рассказала, как воспитывает внучку

Марина Зудина рассказала, как она воспитывает внучку Мию. Девочка родилась в начале июня у ее сына Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:23

2021-12-08T19:23

2021-12-08T19:23

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марина зудина

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Марина Зудина рассказала, как она воспитывает внучку Мию. Девочка родилась в начале июня у ее сына Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной.Актриса призналась, что не хочет, чтобы малышка называла ее бабушкой. Зудиной приятнее, когда к ней обращаются по имени.В интервью порталу Wday она добавила, что хочет ассоциироваться у девочки с "большим драйвом" – ходить с ней в кафе, брать ее на вечеринки и в поездки. По словам артистки, с рутиной "пусть справляются родители".Рождение Мии семья долгое время старалась держать в тайне: о пополнении поклонникам рассказали только после крещения девочки. Ранее СМИ сообщали, что Табаков и Синицына встречались несколько лет, но официально пара так и не оформила отношения.

https://ria.ru/20210609/zudina-1736155702.html

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марина зудина, знаменитости, шоу-бизнес