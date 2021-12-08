"Пироги я не пеку": Марина Зудина рассказала, как воспитывает внучку
Марина Зудина рассказала, как она воспитывает внучку Мию
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Марина Зудина рассказала, как она воспитывает внучку Мию. Девочка родилась в начале июня у ее сына Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной.
Актриса призналась, что не хочет, чтобы малышка называла ее бабушкой. Зудиной приятнее, когда к ней обращаются по имени.
"Я хочу, чтобы внучка называла меня Мариной, тем более что ее папа так делает с детских лет — зовет меня не "мама", а по имени. Если Миа станет звать меня бабушкой, я буду чувствовать, что должна ей какие-то серьезные вещи говорить, воспитывать", – отметила звезда.
В интервью порталу Wday она добавила, что хочет ассоциироваться у девочки с "большим драйвом" – ходить с ней в кафе, брать ее на вечеринки и в поездки. По словам артистки, с рутиной "пусть справляются родители".
"Пироги я не пеку, то есть тем, чем бабушки, не занимаюсь, поэтому лучше мы с Машкой будем с ней весело и творчески проводить время", – заключила Марина.
Рождение Мии семья долгое время старалась держать в тайне: о пополнении поклонникам рассказали только после крещения девочки. Ранее СМИ сообщали, что Табаков и Синицына встречались несколько лет, но официально пара так и не оформила отношения.