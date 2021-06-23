https://ria.ru/20210623/zudina-1738213033.html
Зудина объяснила долгое молчание по поводу рождения внучки
Зудина объяснила долгое молчание по поводу рождения внучки - РИА Новости, 23.06.2021
Зудина объяснила долгое молчание по поводу рождения внучки
Марина Зудина объяснила, почему рождение внучки Мии в их семье долго держали в тайне, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:27
2021-06-23T12:27
2021-06-23T12:27
шоубиз
марина зудина
дети
семья
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Марина Зудина объяснила, почему рождение внучки Мии в их семье долго держали в тайне, сообщает Пятый канал. Представители СМИ выяснили, что для Табаковых такая скрытность в отношении детей — это норма, а Павел не первый, кто пытается оградить своего ребенка от внимания со стороны. "Я своих детей не фотографировала, например, достаточное количество лет", — говорит Зудина.О пополнении в семье знаменитости сообщили только после крещения малышки. Актриса поделилась, что не до конца прочувствовала, что у нее появилась внучка. "Наверное, если бы родила моя дочка и она жила бы со мной, безусловно, если бы я каждый день видела девочку, я бы это в большей мере ощутила. А сейчас пока я приезжаю и надеюсь, что в дальнейшем мы будем просто больше общаться", — размышляет Зудина.О том, что у ее сына Павла Табакова родилась дочь, артистка рассказала в начале июня. Мама девочки — актриса Софья Синицына.
https://ria.ru/20210609/zudina-1736155702.html
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марина зудина, дети, семья
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Марина Зудина объяснила, почему рождение внучки Мии в их семье долго держали в тайне, сообщает
Пятый канал.
Представители СМИ выяснили, что для Табаковых такая скрытность в отношении детей — это норма, а Павел не первый, кто пытается оградить своего ребенка от внимания со стороны.
"Я своих детей не фотографировала, например, достаточное количество лет", — говорит Зудина.
О пополнении в семье знаменитости сообщили только после крещения малышки.
"У нас были недавно крестины. Мы не хотели это афишировать, но так как все уже получилось, то мы счастливы — в нашей семьей появилась еще одна девочка, Миа", — делится Зудина.
Актриса поделилась, что не до конца прочувствовала, что у нее появилась внучка.
"Наверное, если бы родила моя дочка и она жила бы со мной, безусловно, если бы я каждый день видела девочку, я бы это в большей мере ощутила. А сейчас пока я приезжаю и надеюсь, что в дальнейшем мы будем просто больше общаться", — размышляет Зудина.
О том, что у ее сына Павла Табакова родилась дочь, артистка рассказала
в начале июня. Мама девочки — актриса Софья Синицына.