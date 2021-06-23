https://ria.ru/20210623/zudina-1738213033.html

Зудина объяснила долгое молчание по поводу рождения внучки

Зудина объяснила долгое молчание по поводу рождения внучки - РИА Новости, 23.06.2021

Зудина объяснила долгое молчание по поводу рождения внучки

Марина Зудина объяснила, почему рождение внучки Мии в их семье долго держали в тайне, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:27

2021-06-23T12:27

2021-06-23T12:27

шоубиз

марина зудина

дети

семья

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Марина Зудина объяснила, почему рождение внучки Мии в их семье долго держали в тайне, сообщает Пятый канал. Представители СМИ выяснили, что для Табаковых такая скрытность в отношении детей — это норма, а Павел не первый, кто пытается оградить своего ребенка от внимания со стороны. "Я своих детей не фотографировала, например, достаточное количество лет", — говорит Зудина.О пополнении в семье знаменитости сообщили только после крещения малышки. Актриса поделилась, что не до конца прочувствовала, что у нее появилась внучка. "Наверное, если бы родила моя дочка и она жила бы со мной, безусловно, если бы я каждый день видела девочку, я бы это в большей мере ощутила. А сейчас пока я приезжаю и надеюсь, что в дальнейшем мы будем просто больше общаться", — размышляет Зудина.О том, что у ее сына Павла Табакова родилась дочь, артистка рассказала в начале июня. Мама девочки — актриса Софья Синицына.

https://ria.ru/20210609/zudina-1736155702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина зудина, дети, семья