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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210608/zudina-1736101306.html
Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой
Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой - РИА Новости, 08.06.2021
Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой
Актриса театра и кино Марина Зудина опубликовала в Instagram пост, в котором подтвердила, что несколько месяцев назад стала бабушкой. В прошлом году у ее сына... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:25
2021-06-08T11:25
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Актриса театра и кино Марина Зудина опубликовала в Instagram пост, в котором подтвердила, что несколько месяцев назад стала бабушкой. В прошлом году у ее сына Павла Табакова и его девушки Софьи Синицыной родилась дочь. В семье новость об этом радостном событии тщательно скрывали. И вот теперь вдова Олега Табакова дала первый комментарий. "Мы все уважаем личное пространство друг друга. Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами. Чтобы избежать домыслов, так как многие издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама. Вчера были крестины дочери Павла. Ей десять месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все", — написала Зудина. К тексту актриса прикрепила снимок из церкви, на котором ее радостные дети Павел и Мария. По информации "СтарХит", Табаков и Синицына встречались несколько лет, но свои отношения не афишировали, как и беременность. Поэтому о положении Софьи общественность так и не узнала.Сейчас, как отмечают в издании, пара вместе не живет.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, марина зудина, олег табаков, новости культуры

Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой

11:25 08.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктриса Марина Зудина
Актриса Марина Зудина - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Актриса театра и кино Марина Зудина опубликовала в Instagram пост, в котором подтвердила, что несколько месяцев назад стала бабушкой. В прошлом году у ее сына Павла Табакова и его девушки Софьи Синицыной родилась дочь.
В семье новость об этом радостном событии тщательно скрывали. И вот теперь вдова Олега Табакова дала первый комментарий.
"Мы все уважаем личное пространство друг друга. Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами. Чтобы избежать домыслов, так как многие издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама. Вчера были крестины дочери Павла. Ей десять месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все", — написала Зудина.
К тексту актриса прикрепила снимок из церкви, на котором ее радостные дети Павел и Мария.
По информации "СтарХит", Табаков и Синицына встречались несколько лет, но свои отношения не афишировали, как и беременность. Поэтому о положении Софьи общественность так и не узнала.
Сейчас, как отмечают в издании, пара вместе не живет.
Наргиз - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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