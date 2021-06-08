https://ria.ru/20210608/zudina-1736101306.html

Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой

Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой - РИА Новости, 08.06.2021

Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой

Актриса театра и кино Марина Зудина опубликовала в Instagram пост, в котором подтвердила, что несколько месяцев назад стала бабушкой. В прошлом году у ее сына... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:25

2021-06-08T11:25

2021-06-08T11:25

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Актриса театра и кино Марина Зудина опубликовала в Instagram пост, в котором подтвердила, что несколько месяцев назад стала бабушкой. В прошлом году у ее сына Павла Табакова и его девушки Софьи Синицыной родилась дочь. В семье новость об этом радостном событии тщательно скрывали. И вот теперь вдова Олега Табакова дала первый комментарий. "Мы все уважаем личное пространство друг друга. Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами. Чтобы избежать домыслов, так как многие издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама. Вчера были крестины дочери Павла. Ей десять месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все", — написала Зудина. К тексту актриса прикрепила снимок из церкви, на котором ее радостные дети Павел и Мария. По информации "СтарХит", Табаков и Синицына встречались несколько лет, но свои отношения не афишировали, как и беременность. Поэтому о положении Софьи общественность так и не узнала.Сейчас, как отмечают в издании, пара вместе не живет.

https://ria.ru/20210511/nargiz-1731731154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, марина зудина, олег табаков, новости культуры