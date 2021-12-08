https://ria.ru/20211208/zhivotnye-1762620207.html

Бездомный – не безнадежный: питомцев из приюта стали чаще забирать домой

Бездомный – не безнадежный: питомцев из приюта стали чаще забирать домой - РИА Новости, 08.12.2021

Бездомный – не безнадежный: питомцев из приюта стали чаще забирать домой

Все больше нижегородцев забирают бездомных животных домой. За последние годы число питомцев из приютов, которые обрели любящих хозяев, выросло в несколько раз. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:00

2021-12-08T10:00

2021-12-08T11:25

общество

нижегородская область

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Все больше нижегородцев забирают бездомных животных домой. За последние годы число питомцев из приютов, которые обрели любящих хозяев, выросло в несколько раз."Для сравнения: в 2014 году мы пристроили 118 собак и кошек за год, а в 2020 году – 670 наших подопечных", – рассказали в пресс-службе нижегородского благотворительного фонда защиты животных "Сострадание НН".Основная причина в том, что люди стали больше узнавать о подобных местах, считают в организации.Несмотря на усилия сотрудников, есть собаки, которые с самого открытия не могут обрести владельцев."Их немного, но из-за неприметной внешности, сложного характера или возраста на них не обращают внимания. В таких случаях мы нанимаем хорошего фотографа, организовываем выездную фотосессию и снимаем видеоролики. Это увеличивает шансы на пристройство", – рассказали в БФ "Сострадание НН".Многим людям забрать собаку из приюта мешает предубеждение, что нужно налаживать отношения с животным. Пока это еще щенок, его проще обучить. Однако это мнение ошибочно, отметили в фонде:"Беря взрослую собаку из приюта, вы видите, какого размера она будет, какой у нее характер. Взрослые собаки также быстро привыкают к новым условиям, легко обучаются. При этом им не требуется столько внимания, как щенку".Прежде чем заводить собаку, надо понимать, что в любом случае будут трудности, не важно из приюта она или породистая, от заводчиков, подчеркнули сотрудники фонда."Бывают ситуации, когда животные пострадали от жестокого обращения со стороны людей. Конечно, можно сказать, что такие животные травмированы. В таком случае просто нужно чуть больше времени, внимания и ласки", – рассказали в пресс-службе фонда "Сострадание НН".С особым отношениемХотя закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в 2020 году, в Нижегородской области еще с 2014 года проводятся мероприятия по гуманному обращению с безнадзорными животными. В этом отношении важное место занимает программа "ОСВВ" – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания, рассказал председатель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов.Специализированные организации, а их в области 14, отлавливают беспризорных кошек и собак, чтобы стерилизовать и вакцинировать от бешенства.После собак и кошек отправляют в приюты, где в течение 20 дней у них есть шанс найти хозяев. Если же зверь агрессивен, то срок увеличивают до 90 дней. Также владельцы приютов организуют поиск бывших владельцев. Благодаря чему в 2020 году пристроено и возвращено 736 животных (13% отловленных). Остальных возвращают в место обитания."Все осуществляется в ветеринарных кабинетах с использованием современных методов. В области стерилизуются все животные, не имеющие противопоказаний. Вакцинация против бешенства осуществляется только специалистами государственной ветеринарной службы", – отметил Михаил Курюмов.Процедурам подвергаются все животные, не имеющие противопоказаний, а это более 90% всех отловленных, добавил он."Возвращение в прежнюю среду осуществляется только зарегистрированного, вакцинированного и стерилизованного животного. Для идентификации таких животных используются ушные бирки. В прежнюю среду возвращается около 85% отловленных животных", – сказал глава комитета.За шесть лет в области удалось добиться хороших результатов. С 2017 по 2020 год число зарегистрированных случаев нападения безнадзорных животных на граждан снизилось в полтора раза.По опыту Нижегородской области, комбинированная модель контроля численности животных без владельцев "ОСВВ" показала свою эффективность и способствует формированию ответственного отношения общества к проблеме животных без владельцев, заключил председатель комитета.

https://ria.ru/20211204/sotsializatsiya-1762032947.html

https://ria.ru/20211117/zhivotnye-1759090066.html

нижегородская область

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общество, нижегородская область