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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211208/zhile-1762713301.html
В этом году 181 молодая тверская семья улучшит жилищные условия
В этом году 181 молодая тверская семья улучшит жилищные условия - РИА Новости, 08.12.2021
В этом году 181 молодая тверская семья улучшит жилищные условия
В Тверской области в этом году 181 молодая семья улучшит жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:33
2021-12-08T11:33
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. В Тверской области в этом году 181 молодая семья улучшит жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства."Решение об увеличении финансирования этого направления поддержки молодых семей принято на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.За последние пять лет улучшить жилищные условия смогли около семисот молодых семей – участников программы.Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.В рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение одного года после приобретения жилья.В Тверской области постоянно развивается система поддержки семей с детьми. С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорожденного. Действует программа регионального семейного капитала, молодым семьям, приобретающим жилье в ипотеку, при рождении или усыновлении детей предоставляются социальные выплаты в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.С 2020 года по инициативе Игоря Рудени в Тверской области многодетным семьям оказывают поддержку на приобретение транспортного средства, школьной формы для детей, уплату транспортного налога и по другим направлениям, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211208/podderzhka-1762707587.html
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игорь руденя, жилье
11:33 08.12.2021
 

В этом году 181 молодая тверская семья улучшит жилищные условия

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредварительный договор купли-продажи недвижимости
Предварительный договор купли-продажи недвижимости - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. В Тверской области в этом году 181 молодая семья улучшит жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Решение об увеличении финансирования этого направления поддержки молодых семей принято на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 11:17Тверская область
Тверские власти усилили меры поддержки многодетных семей
За последние пять лет улучшить жилищные условия смогли около семисот молодых семей – участников программы.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

В рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение одного года после приобретения жилья.

В Тверской области постоянно развивается система поддержки семей с детьми. С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорожденного. Действует программа регионального семейного капитала, молодым семьям, приобретающим жилье в ипотеку, при рождении или усыновлении детей предоставляются социальные выплаты в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
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С 2020 года по инициативе Игоря Рудени в Тверской области многодетным семьям оказывают поддержку на приобретение транспортного средства, школьной формы для детей, уплату транспортного налога и по другим направлениям, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
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