В этом году 181 молодая тверская семья улучшит жилищные условия
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредварительный договор купли-продажи недвижимости
ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. В Тверской области в этом году 181 молодая семья улучшит жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Решение об увеличении финансирования этого направления поддержки молодых семей принято на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.
За последние пять лет улучшить жилищные условия смогли около семисот молодых семей – участников программы.
Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.
В рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение одного года после приобретения жилья.
В Тверской области постоянно развивается система поддержки семей с детьми. С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорожденного. Действует программа регионального семейного капитала, молодым семьям, приобретающим жилье в ипотеку, при рождении или усыновлении детей предоставляются социальные выплаты в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.
В рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение одного года после приобретения жилья.
В Тверской области постоянно развивается система поддержки семей с детьми. С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорожденного. Действует программа регионального семейного капитала, молодым семьям, приобретающим жилье в ипотеку, при рождении или усыновлении детей предоставляются социальные выплаты в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
С 2020 года по инициативе Игоря Рудени в Тверской области многодетным семьям оказывают поддержку на приобретение транспортного средства, школьной формы для детей, уплату транспортного налога и по другим направлениям, отметили в пресс-службе.