https://ria.ru/20211208/zavod-1762763598.html
В Липецкой области открылся новый консервный завод
В Липецкой области открылся новый консервный завод - РИА Новости, 08.12.2021
В Липецкой области открылся новый консервный завод
В Долгоруковском районе Липецкой области открылся завод по производству консервированных овощей мощностью 1,5 миллиона банок в сезон, рассказал глава региона... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:08
2021-12-08T15:08
2021-12-08T15:08
липецкая область
экономика
долгоруковский район
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102016/74/1020167469_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3d80f975f1c91cd3d31006706383d4c8.jpg
ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. В Долгоруковском районе Липецкой области открылся завод по производству консервированных овощей мощностью 1,5 миллиона банок в сезон, рассказал глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что на первом этапе развития производства, на предприятии будут выпускать консервированный зеленый горошек и красную и белую фасоль. В месяц здесь планируется перерабатывать 150-200 тонн сырья. Производители консервов закупают его как у липецких фермеров, так и в соседних регионах – Воронежской, Курской, Тамбовской.В перспективе инвесторы намерены наладить выпуск консервированной кукурузы и сгущенного молока. Кроме этого, со временем руководство компании планирует открыть цех по изготовлению упаковочной тары. Вместе с совершенствованием производственного процесса на предприятии будет создана логистическая система. По словам губернатора, региональные власти приветствуют появление на липецкой земле новых перспективных предприятий. В первую очередь, из-за создания новых рабочих мест.Свою продукцию компания планирует отправлять как на российские, так и зарубежные рынки.
https://ria.ru/20211208/klaster-1762695630.html
долгоруковский район
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102016/74/1020167469_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_e3f13a86b4433ade972672365ac92703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, долгоруковский район, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости.
В Долгоруковском районе Липецкой области
открылся завод по производству консервированных овощей мощностью 1,5 миллиона банок в сезон, рассказал глава региона Игорь Артамонов
.
Губернатор уточнил, что на первом этапе развития производства, на предприятии будут выпускать консервированный зеленый горошек и красную и белую фасоль. В месяц здесь планируется перерабатывать 150-200 тонн сырья. Производители консервов закупают его как у липецких фермеров, так и в соседних регионах – Воронежской, Курской, Тамбовской.
В перспективе инвесторы намерены наладить выпуск консервированной кукурузы и сгущенного молока. Кроме этого, со временем руководство компании планирует открыть цех по изготовлению упаковочной тары. Вместе с совершенствованием производственного процесса на предприятии будет создана логистическая система. По словам губернатора, региональные власти приветствуют появление на липецкой земле новых перспективных предприятий. В первую очередь, из-за создания новых рабочих мест.
"На начальном этапе работу на предприятии получили 40 местных жителей, со временем на заводе будет создано 120 рабочих мест. Это крайне важный позитивный фактор, учитывая, что найти стабильную, хорошо оплачиваемую работу в глубинке сейчас не так просто", - отметил Артамонов.
Свою продукцию компания планирует отправлять как на российские, так и зарубежные рынки.