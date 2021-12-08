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Липецкая область
https://ria.ru/20211208/zavod-1762763598.html
В Липецкой области открылся новый консервный завод
В Липецкой области открылся новый консервный завод - РИА Новости, 08.12.2021
В Липецкой области открылся новый консервный завод
В Долгоруковском районе Липецкой области открылся завод по производству консервированных овощей мощностью 1,5 миллиона банок в сезон, рассказал глава региона... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:08
2021-12-08T15:08
липецкая область
экономика
долгоруковский район
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. В Долгоруковском районе Липецкой области открылся завод по производству консервированных овощей мощностью 1,5 миллиона банок в сезон, рассказал глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что на первом этапе развития производства, на предприятии будут выпускать консервированный зеленый горошек и красную и белую фасоль. В месяц здесь планируется перерабатывать 150-200 тонн сырья. Производители консервов закупают его как у липецких фермеров, так и в соседних регионах – Воронежской, Курской, Тамбовской.В перспективе инвесторы намерены наладить выпуск консервированной кукурузы и сгущенного молока. Кроме этого, со временем руководство компании планирует открыть цех по изготовлению упаковочной тары. Вместе с совершенствованием производственного процесса на предприятии будет создана логистическая система. По словам губернатора, региональные власти приветствуют появление на липецкой земле новых перспективных предприятий. В первую очередь, из-за создания новых рабочих мест.Свою продукцию компания планирует отправлять как на российские, так и зарубежные рынки.
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экономика, долгоруковский район, липецкая область, игорь артамонов
15:08 08.12.2021
 

В Липецкой области открылся новый консервный завод

© Fotolia / HandmadePictures Консервированный зеленый горошек
Консервированный зеленый горошек - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Fotolia / HandmadePictures
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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. В Долгоруковском районе Липецкой области открылся завод по производству консервированных овощей мощностью 1,5 миллиона банок в сезон, рассказал глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что на первом этапе развития производства, на предприятии будут выпускать консервированный зеленый горошек и красную и белую фасоль. В месяц здесь планируется перерабатывать 150-200 тонн сырья. Производители консервов закупают его как у липецких фермеров, так и в соседних регионах – Воронежской, Курской, Тамбовской.
В перспективе инвесторы намерены наладить выпуск консервированной кукурузы и сгущенного молока. Кроме этого, со временем руководство компании планирует открыть цех по изготовлению упаковочной тары. Вместе с совершенствованием производственного процесса на предприятии будет создана логистическая система. По словам губернатора, региональные власти приветствуют появление на липецкой земле новых перспективных предприятий. В первую очередь, из-за создания новых рабочих мест.
"На начальном этапе работу на предприятии получили 40 местных жителей, со временем на заводе будет создано 120 рабочих мест. Это крайне важный позитивный фактор, учитывая, что найти стабильную, хорошо оплачиваемую работу в глубинке сейчас не так просто", - отметил Артамонов.
Свою продукцию компания планирует отправлять как на российские, так и зарубежные рынки.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Липецкая областьЭкономикаДолгоруковский районЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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