https://ria.ru/20211208/zavod-1762763598.html

В Липецкой области открылся новый консервный завод

В Липецкой области открылся новый консервный завод - РИА Новости, 08.12.2021

В Липецкой области открылся новый консервный завод

В Долгоруковском районе Липецкой области открылся завод по производству консервированных овощей мощностью 1,5 миллиона банок в сезон, рассказал глава региона... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:08

2021-12-08T15:08

2021-12-08T15:08

липецкая область

экономика

долгоруковский район

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102016/74/1020167469_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3d80f975f1c91cd3d31006706383d4c8.jpg

ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. В Долгоруковском районе Липецкой области открылся завод по производству консервированных овощей мощностью 1,5 миллиона банок в сезон, рассказал глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что на первом этапе развития производства, на предприятии будут выпускать консервированный зеленый горошек и красную и белую фасоль. В месяц здесь планируется перерабатывать 150-200 тонн сырья. Производители консервов закупают его как у липецких фермеров, так и в соседних регионах – Воронежской, Курской, Тамбовской.В перспективе инвесторы намерены наладить выпуск консервированной кукурузы и сгущенного молока. Кроме этого, со временем руководство компании планирует открыть цех по изготовлению упаковочной тары. Вместе с совершенствованием производственного процесса на предприятии будет создана логистическая система. По словам губернатора, региональные власти приветствуют появление на липецкой земле новых перспективных предприятий. В первую очередь, из-за создания новых рабочих мест.Свою продукцию компания планирует отправлять как на российские, так и зарубежные рынки.

https://ria.ru/20211208/klaster-1762695630.html

долгоруковский район

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, долгоруковский район, липецкая область, игорь артамонов