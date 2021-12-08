16:27 08.12.2021 (обновлено: 16:31 08.12.2021)
Во Франции освободили задержанного по делу об убийстве Хашукджи
Во Франции освободили саудовца, задержанного по ошибке по делу об убийстве Хашукджи
ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Саудовец, задержанный во Франции в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, не является подозреваемым, разыскиваемым Турцией по этому делу, он освобожден сообщает радиостанция France Info.
Во вторник радиостанция RTL сообщила, что правоохранительные органы в аэропорту Шарль-де-Голль задержали Халеда аль-Отайби в рамках расследования по делу об убийстве Хашукджи по запросу, который Турция направляла в Интерпол. В среду газета Fiagro написала задержанный во Франции оказался однофамильцем подозреваемого и должен быть освобожден до четверга.
Как отметил прокурор французской республики, Халед аль-Отайби был задержан на основании международного ордера на арест, выданного Турцией 5 декабря 2015 года в рамках расследования убийства Хашукджи.
"Тщательные проверки личности этого человека позволили установить, что ордер (на арест) не распространяется на этого человека... Он был отпущен на свободу", - отметил прокурора, слова которого цитирует France Info.
Ранее посольство Саудовской Аравии в Париже выступило с заявлением, что саудовский гражданин, задержанный в связи с убийством Хашукджи, не причастен к делу, дипломаты ожидают его освобождения.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.