https://ria.ru/20211208/zaderzhanie-1762786181.html

Во Франции освободили задержанного по делу об убийстве Хашукджи

Во Франции освободили задержанного по делу об убийстве Хашукджи - РИА Новости, 08.12.2021

Во Франции освободили задержанного по делу об убийстве Хашукджи

Саудовец, задержанный во Франции в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, не является подозреваемым, разыскиваемым Турцией по... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:27

2021-12-08T16:27

2021-12-08T16:31

в мире

франция

париж

стамбул

интерпол

джамаль хашукджи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760833872_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9a5a8efc3980cb92a5eaf0f96a1ac5d.jpg

ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Саудовец, задержанный во Франции в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, не является подозреваемым, разыскиваемым Турцией по этому делу, он освобожден сообщает радиостанция France Info.Во вторник радиостанция RTL сообщила, что правоохранительные органы в аэропорту Шарль-де-Голль задержали Халеда аль-Отайби в рамках расследования по делу об убийстве Хашукджи по запросу, который Турция направляла в Интерпол. В среду газета Fiagro написала задержанный во Франции оказался однофамильцем подозреваемого и должен быть освобожден до четверга.Как отметил прокурор французской республики, Халед аль-Отайби был задержан на основании международного ордера на арест, выданного Турцией 5 декабря 2015 года в рамках расследования убийства Хашукджи.Ранее посольство Саудовской Аравии в Париже выступило с заявлением, что саудовский гражданин, задержанный в связи с убийством Хашукджи, не причастен к делу, дипломаты ожидают его освобождения.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.

https://ria.ru/20211208/frantsiya-1762763342.html

https://ria.ru/20210623/khashukdzhi-1738168803.html

франция

париж

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, стамбул, интерпол, джамаль хашукджи