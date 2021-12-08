https://ria.ru/20211208/zaderzhanie-1762671665.html

В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна

В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна - РИА Новости, 08.12.2021

В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна

Задержан насильник, пытавшийся убить девушку, которая, спасаясь от него, прыгнула с четвертого этажа на северо-западе Москвы, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:04

2021-12-08T02:04

2021-12-08T05:25

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Задержан насильник, пытавшийся убить девушку, которая, спасаясь от него, прыгнула с четвертого этажа на северо-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее она рассказала, что ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку в квартире, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить свою жертву, нападавший спустился за ней вниз, ранил ее ножом и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено и он задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211207/iznasilovanie-1762553981.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова