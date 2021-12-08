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В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна - РИА Новости, 08.12.2021
В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
Задержан насильник, пытавшийся убить девушку, которая, спасаясь от него, прыгнула с четвертого этажа на северо-западе Москвы, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:04
2021-12-08T05:25
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Задержан насильник, пытавшийся убить девушку, которая, спасаясь от него, прыгнула с четвертого этажа на северо-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее она рассказала, что ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку в квартире, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить свою жертву, нападавший спустился за ней вниз, ранил ее ножом и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено и он задержан", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
02:04 08.12.2021 (обновлено: 05:25 08.12.2021)
 
В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна

В Москве задержали насильника, жертва которого, спасаясь, выпрыгнула из окна

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Задержан насильник, пытавшийся убить девушку, которая, спасаясь от него, прыгнула с четвертого этажа на северо-западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее она рассказала, что ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку в квартире, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить свою жертву, нападавший спустился за ней вниз, ранил ее ножом и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 13:47
В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника
"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено и он задержан", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия Иванова
 
 
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