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Онлайн-конференция к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина

Онлайн-конференция к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина - РИА Новости, 08.12.2021

Онлайн-конференция к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина

13 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина, отмечаемому 18 декабря.

2021-12-08T10:35

2021-12-08T10:35

2021-12-08T10:36

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим НИКУЛИН;- директор Благотворительного фонда помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" Ирина ЗАЙЦЕВА;- внуки артиста Юрий и Максим НИКУЛИНЫ.18 декабря – 100 лет со дня рождения Юрий Никулина. Более 20 лет прошло с того момента, как легенды советского кино и цирка не стало, но народная любовь и память не ослабевают. Близкие и друзья вспомнят артиста и поговорят о сегодняшнем дне цирка и развитии циркового искусства в России в целом.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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