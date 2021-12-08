10:35 08.12.2021 (обновлено: 10:36 08.12.2021)
Онлайн-конференция к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина
13 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина, отмечаемому 18 декабря.
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Участники:
- генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим НИКУЛИН;
- директор Благотворительного фонда помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" Ирина ЗАЙЦЕВА;
- внуки артиста Юрий и Максим НИКУЛИНЫ.
18 декабря – 100 лет со дня рождения Юрий Никулина. Более 20 лет прошло с того момента, как легенды советского кино и цирка не стало, но народная любовь и память не ослабевают. Близкие и друзья вспомнят артиста и поговорят о сегодняшнем дне цирка и развитии циркового искусства в России в целом.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим НИКУЛИН;
- директор Благотворительного фонда помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" Ирина ЗАЙЦЕВА;
- внуки артиста Юрий и Максим НИКУЛИНЫ.
18 декабря – 100 лет со дня рождения Юрий Никулина. Более 20 лет прошло с того момента, как легенды советского кино и цирка не стало, но народная любовь и память не ослабевают. Близкие и друзья вспомнят артиста и поговорят о сегодняшнем дне цирка и развитии циркового искусства в России в целом.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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