https://ria.ru/20211208/yugra-1762706246.html

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось - РИА Новости, 08.12.2021

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю снизилось на 10%, сообщил заместитель директора департамента... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:09

2021-12-08T11:09

2021-12-08T11:09

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю снизилось на 10%, сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян."По данным медицинских организаций, за минувшую неделю отмечаем снижение количества заболевших и обратившихся за медицинской помощью на 9%, снижение числа лиц госпитализированных – на 10%", - сказал Малхасьян на заседании оперативного штаба.По его словам, в настоящее время продолжают работу 15 инфекционных госпиталей, развернуты 1820 коек, доля свободного коечного фонда на текущий момент составляет 23%. В связи со снижением нагрузки на коечный фонд за последнюю неделю 350 коек обратно перепрофилированы для оказания хирургической и терапевтической помощи, добавил представитель депздрава.Как добавила руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева, шесть недель наблюдается спад заболеваемости COVID-19 в регионе: за последнюю неделю выявлены 1603 случая коронавируса во всех муниципальных образованиях округа, что на 4,2% меньше, чем в предыдущую неделю.В свою очередь, глава региона Наталья Комарова отметила, что, по состоянию на 7 декабря, первым компонентом вакцины привиты 814 522 человека, что составляет 80,8% от числа граждан автономного округа, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 739 314 человек.По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зафиксировано 91,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1,7 тысячи пациентов.С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих. С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц.

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761857161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья комарова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии