Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211208/yugra-1762706246.html
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось - РИА Новости, 08.12.2021
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось
Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю снизилось на 10%, сообщил заместитель директора департамента... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:09
2021-12-08T11:09
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578547_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_53cb4b10fd93f538ce407a60225a89a2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю снизилось на 10%, сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян."По данным медицинских организаций, за минувшую неделю отмечаем снижение количества заболевших и обратившихся за медицинской помощью на 9%, снижение числа лиц госпитализированных – на 10%", - сказал Малхасьян на заседании оперативного штаба.По его словам, в настоящее время продолжают работу 15 инфекционных госпиталей, развернуты 1820 коек, доля свободного коечного фонда на текущий момент составляет 23%. В связи со снижением нагрузки на коечный фонд за последнюю неделю 350 коек обратно перепрофилированы для оказания хирургической и терапевтической помощи, добавил представитель депздрава.Как добавила руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева, шесть недель наблюдается спад заболеваемости COVID-19 в регионе: за последнюю неделю выявлены 1603 случая коронавируса во всех муниципальных образованиях округа, что на 4,2% меньше, чем в предыдущую неделю.В свою очередь, глава региона Наталья Комарова отметила, что, по состоянию на 7 декабря, первым компонентом вакцины привиты 814 522 человека, что составляет 80,8% от числа граждан автономного округа, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 739 314 человек.По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зафиксировано 91,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1,7 тысячи пациентов.С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих. С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц.
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761857161.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578547_632:180:2983:1944_1920x0_80_0_0_4c474b66d4a741a7784b259474bc3e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья комарова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
11:09 08.12.2021
 

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у койки пациента в палате ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области
Медик у койки пациента в палате ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю снизилось на 10%, сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

"По данным медицинских организаций, за минувшую неделю отмечаем снижение количества заболевших и обратившихся за медицинской помощью на 9%, снижение числа лиц госпитализированных – на 10%", - сказал Малхасьян на заседании оперативного штаба.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 16:20Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Сургутском районе Югры уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80 процентов
По его словам, в настоящее время продолжают работу 15 инфекционных госпиталей, развернуты 1820 коек, доля свободного коечного фонда на текущий момент составляет 23%. В связи со снижением нагрузки на коечный фонд за последнюю неделю 350 коек обратно перепрофилированы для оказания хирургической и терапевтической помощи, добавил представитель депздрава.

Как добавила руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева, шесть недель наблюдается спад заболеваемости COVID-19 в регионе: за последнюю неделю выявлены 1603 случая коронавируса во всех муниципальных образованиях округа, что на 4,2% меньше, чем в предыдущую неделю.

В свою очередь, глава региона Наталья Комарова отметила, что, по состоянию на 7 декабря, первым компонентом вакцины привиты 814 522 человека, что составляет 80,8% от числа граждан автономного округа, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 739 314 человек.

По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зафиксировано 91,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1,7 тысячи пациентов.

С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих. С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Кулеба заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с Россией
03:00Юрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
Лента новостейМолния
Кулеба заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с РоссиейЮрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершегоСудебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми