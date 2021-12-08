Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у койки пациента в палате ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю снизилось на 10%, сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
"По данным медицинских организаций, за минувшую неделю отмечаем снижение количества заболевших и обратившихся за медицинской помощью на 9%, снижение числа лиц госпитализированных – на 10%", - сказал Малхасьян на заседании оперативного штаба.
"По данным медицинских организаций, за минувшую неделю отмечаем снижение количества заболевших и обратившихся за медицинской помощью на 9%, снижение числа лиц госпитализированных – на 10%", - сказал Малхасьян на заседании оперативного штаба.
По его словам, в настоящее время продолжают работу 15 инфекционных госпиталей, развернуты 1820 коек, доля свободного коечного фонда на текущий момент составляет 23%. В связи со снижением нагрузки на коечный фонд за последнюю неделю 350 коек обратно перепрофилированы для оказания хирургической и терапевтической помощи, добавил представитель депздрава.
Как добавила руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева, шесть недель наблюдается спад заболеваемости COVID-19 в регионе: за последнюю неделю выявлены 1603 случая коронавируса во всех муниципальных образованиях округа, что на 4,2% меньше, чем в предыдущую неделю.
В свою очередь, глава региона Наталья Комарова отметила, что, по состоянию на 7 декабря, первым компонентом вакцины привиты 814 522 человека, что составляет 80,8% от числа граждан автономного округа, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 739 314 человек.
По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зафиксировано 91,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1,7 тысячи пациентов.
С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих. С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц.
Как добавила руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева, шесть недель наблюдается спад заболеваемости COVID-19 в регионе: за последнюю неделю выявлены 1603 случая коронавируса во всех муниципальных образованиях округа, что на 4,2% меньше, чем в предыдущую неделю.
В свою очередь, глава региона Наталья Комарова отметила, что, по состоянию на 7 декабря, первым компонентом вакцины привиты 814 522 человека, что составляет 80,8% от числа граждан автономного округа, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 739 314 человек.
По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зафиксировано 91,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1,7 тысячи пациентов.
С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих. С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц.