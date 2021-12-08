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В Москве открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира"

В Москве открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира" - РИА Новости, 08.12.2021

В Москве открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира"

В Центральном музее Вооруженных сил открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:27

2021-12-08T14:27

2021-12-08T20:47

культура

ссср

дмитрий киселев

великая отечественная война (1941-1945)

нюрнбергский процесс

выставки

миа "россия сегодня"

новости культуры

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Центральном музее Вооруженных сил открылась выставка "Нюрнберг. Начало мира", передает корреспондент РИА Новости.На ней впервые покажут серию портретов нацистских преступников "Тени минувшего" ("Черная коллекция") художника Николая Жукова, работавшего на Нюрнбергском процессе.Экспозиция — часть одноименного трансмедийного проекта, соорганизаторами которого выступают "Россия сегодня" и Министерство обороны России. В церемонии открытия приняли участие гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев, глава департамента культуры Минобороны Артем Горный и другие.Представленная серия включает портреты 21 подсудимого Нюрнбергского процесса, за исключением Мартина Бормана, которого судили заочно, и зарисовки двух сцен трибунала, выполненные на черной бумаге белой пастелью."Николай Жуков создал своего рода творческое, политическое и нравственное завещание. Ее ("Черную коллекцию". — Прим. ред.) никогда не показывали, потому что думали: "Как же так — показывать портреты преступников, мы их увековечили?!". С другой стороны, дьявола, как говорится, нужно показывать "в шерсти", нужно видеть этих людей, и это своего рода окончание, как тогда казалось Николаю Жукову, интеллектуального поединка (нацистов против СССР и союзников. — Прим. ред.)", — сказал Киселев.По его словам, портреты нацистов написаны художником (известным в том числе своими изображениями женщин и детей и импрессионистскими работами) в несвойственной ему манере. "Это такой сгусток ненависти — праведной ненависти по отношению к тем людям, которые являются самыми великими военными преступниками, если эти слова совместимы, в истории человечества", — подчеркнул Киселев.В свою очередь Горный отметил, что Жукову удалось передать внутренний мир нацистских лидеров гораздо лучше, чем другим художникам и даже фотографам."Семьдесят пять лет назад в зале Нюрнберга находилось множество репортеров и художников, и один из них — Николай Николаевич Жуков, корреспондент газеты "Правда", удивительным образом сделал сотни и сотни зарисовок нацистских преступников и, наверное, как никто смог передать нам образы и внутренний мир этих людей. Наверное, ни одна фотография не в силах быть столь яркой и выразительной", — считает он.Телеведущий Эрнест Мацкявичюс, также присутствовавший на открытии, заметил, что Нюрнбергский процесс "стал своего рода "сертификатом о вакцинации", который мы могли всегда предъявить тем, кто немножко забылся"."На протяжении почти 70 лет этого хватало, но сейчас мы стали замечать, что действие "вакцины" ослабело и стали происходить совершенно удивительные вещи. <…> Сегодняшнее мероприятие — это одна из мер профилактики (реабилитации нацизма. — Прим. ред.)", — добавил он.Николай Жуков пробыл на процессе 40 дней: работал как в самом зале заседаний, так и в кулуарах. Сделал более 250 графических работ на тему трибунала непосредственно в Нюрнберге и по возвращении в Москву. "Тени минувшего", созданные в 1971 году, стали итогом огромного труда. Впервые широкой публике продемонстрировали оригиналы десяти графических портретов из этой серии.Изображения преступников представили в контексте исторических документов Нюрнбергского процесса, касающихся каждого из них: пункты обвинения, которые инкриминировались подсудимым, доказательство их вины и попытки участников трибунала оправдаться, вынесенный им приговор и судьба каждого из осужденных.Среди документов — стенограмма трибунала, обвинительное заключение, выступления прокуроров и показания свидетелей, последние слова обвиняемых, текст вердикта и последние слова нацистов на эшафоте, записанные журналистами.Нюрнбергский трибуналНюрнбергский процесс — суд над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го в Международном военном трибунале. Его создали на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран — членов антигитлеровской коалиции.Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Работу трибунала широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.Трансмедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" медиагруппы "Россия сегодня" был запущен к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media в ежедневном формате публиковались материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу. Своим читателям в течение года проект представил уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что дало им возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Проект реализован на русском, а также английском, немецком и французском языках.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды". Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", Государственный исторический музей, Еврейский музей и центр толерантности.Проект создан при поддержке Мультимедиа Арт Музея, Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива и газеты "Правда".Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации был основан 23 декабря 1919 года. За более чем столетнюю историю своего существования он собрал более 800 тысяч предметов, а его коллекция с каждым годом продолжает пополняться. Музейная экспозиция рассказывает о семи столетиях военной истории Отечества. Экспонаты музея знакомят посетителей с древнерусскими ратниками и стрельцами, героями 1812 года и Крымской кампании, событиями Первой мировой и Гражданской войны в России. Однако главное место в экспозиции занимает Великая Отечественная война: в залах музея представлены все основные события 1941-1945 годов — первые бои на фронте, героическая оборона Москвы, выдающийся подвиг защитников Ленинграда, победы под Сталинградом и в битве на Курской дуге. Центральное место в экспозиции музея занимает Знамя Победы — официальный символ подвига советского народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Знамя Победы было водружено над Берлином 1 мая 1945 года разведчиками 150-й стрелковой дивизии Мелитоном Кантарией и Михаилом Егоровым. Летом 1945 года Знамя Победы было доставлено в Центральный музей Вооруженных сил. Посетителям представлены и другие символы Великой Отечественной войны. Среди них — орден "Победа". Кавалерами этого ордена могли стать только самые выдающиеся военачальники, руководившие силами одного или нескольких фронтов. Всего орденом были награждены 11 советских и пять иностранных военачальников. В фондах музея хранятся пять орденов "Победа".

https://ria.ru/20210831/nyurnberg-1747370352.html

https://ria.ru/20211205/voyna-1762191287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, дмитрий киселев, великая отечественная война (1941-1945), нюрнбергский процесс, выставки, миа "россия сегодня", новости культуры