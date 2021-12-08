https://ria.ru/20211208/vybory-1762698257.html

Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей

Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2021

Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей

Расходы бюджетных средств на подготовку и проведение выборов в Госдуму составили свыше 18,6 миллиарда рублей, следует из проекта отчета ЦИК. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:39

2021-12-08T10:39

2021-12-08T10:46

политика

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751191848_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_0ea9462c9478b2f84267cd58cfc13b3a.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Расходы бюджетных средств на подготовку и проведение выборов в Госдуму составили свыше 18,6 миллиарда рублей, следует из проекта отчета ЦИК.ЦИК рассмотрит отчет о расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов в Госдуму на заседании в среду.Согласно проекту отчета, расходы ЦИК, избиркомов субъектов и федеральных органов исполнительной власти составили свыше 18,661 миллиарда рублей.На проведение выборов депутатов Госдумы выделено из федерального бюджета свыше 21,4 миллиарда рублей, средства поступили на счет ЦИК, заявлял ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

https://ria.ru/20211007/videonablyudenie-1753499853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, госдума рф, россия