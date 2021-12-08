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Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей
Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2021
Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей
Расходы бюджетных средств на подготовку и проведение выборов в Госдуму составили свыше 18,6 миллиарда рублей, следует из проекта отчета ЦИК. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:39
2021-12-08T10:39
2021-12-08T10:46
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Расходы бюджетных средств на подготовку и проведение выборов в Госдуму составили свыше 18,6 миллиарда рублей, следует из проекта отчета ЦИК.ЦИК рассмотрит отчет о расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов в Госдуму на заседании в среду.Согласно проекту отчета, расходы ЦИК, избиркомов субъектов и федеральных органов исполнительной власти составили свыше 18,661 миллиарда рублей.На проведение выборов депутатов Госдумы выделено из федерального бюджета свыше 21,4 миллиарда рублей, средства поступили на счет ЦИК, заявлял ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
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политика, госдума рф, россия
10:39 08.12.2021 (обновлено: 10:46 08.12.2021)
Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей
Расходы бюджета на проведение выборов в Госдуму составили свыше 18,6 миллиарда рублей