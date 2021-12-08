Торжественная церемония вручения Премии им. академика А.И. Савицкого
10 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет торжественная церемония вручения Премии им. академика А.И. Савицкого.
Участники:
- генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, президент Ассоциации онкологов РФ, академик РАН Андрей КАПРИН;
- врач-онколог высшей категории, специалист по лекарственной терапии злокачественных опухолей Сергей ТЮЛЯНДИН;
- директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный онколог ЦФО РФ Сергей ИВАНОВ;
- генеральный директор Ростовского научно-исследовательского онкологического института Министерства здравоохранения РФ Олег КИТ.
Конкурсный отбор на получение премии проводился среди медицинских специалистов, лечебно-профилактических учреждений, общественных и пациентских организаций, чья деятельность высоко востребована в онкологической отрасли. Предусмотрено несколько номинаций, победители получат ценные призы. Премия им. академика А.И. Савицкого призвана подчеркнуть особую значимость усилий представителей онкологической службы и общественных организаций в борьбе со злокачественными опухолями.
Подробнее о премии
Церемония организована общероссийским национальным союзом "Ассоциация онкологов России" и Общероссийской общественной организацией "Российское общество клинической онкологии".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, президент Ассоциации онкологов РФ, академик РАН Андрей КАПРИН;
- врач-онколог высшей категории, специалист по лекарственной терапии злокачественных опухолей Сергей ТЮЛЯНДИН;
- директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный онколог ЦФО РФ Сергей ИВАНОВ;
- генеральный директор Ростовского научно-исследовательского онкологического института Министерства здравоохранения РФ Олег КИТ.
Конкурсный отбор на получение премии проводился среди медицинских специалистов, лечебно-профилактических учреждений, общественных и пациентских организаций, чья деятельность высоко востребована в онкологической отрасли. Предусмотрено несколько номинаций, победители получат ценные призы. Премия им. академика А.И. Савицкого призвана подчеркнуть особую значимость усилий представителей онкологической службы и общественных организаций в борьбе со злокачественными опухолями.
Подробнее о премии
Церемония организована общероссийским национальным союзом "Ассоциация онкологов России" и Общероссийской общественной организацией "Российское общество клинической онкологии".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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