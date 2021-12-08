https://ria.ru/20211208/vruchenie-premii-1762697529.html

Торжественная церемония вручения Премии им. академика А.И. Савицкого

Торжественная церемония вручения Премии им. академика А.И. Савицкого - РИА Новости, 08.12.2021

Торжественная церемония вручения Премии им. академика А.И. Савицкого

10 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет торжественная церемония вручения Премии им. академика А.И. Савицкого.

2021-12-08T10:34

2021-12-08T10:34

2021-12-08T10:34

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Участники:- генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, президент Ассоциации онкологов РФ, академик РАН Андрей КАПРИН; - врач-онколог высшей категории, специалист по лекарственной терапии злокачественных опухолей Сергей ТЮЛЯНДИН;- директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный онколог ЦФО РФ Сергей ИВАНОВ;- генеральный директор Ростовского научно-исследовательского онкологического института Министерства здравоохранения РФ Олег КИТ.Конкурсный отбор на получение премии проводился среди медицинских специалистов, лечебно-профилактических учреждений, общественных и пациентских организаций, чья деятельность высоко востребована в онкологической отрасли. Предусмотрено несколько номинаций, победители получат ценные призы. Премия им. академика А.И. Савицкого призвана подчеркнуть особую значимость усилий представителей онкологической службы и общественных организаций в борьбе со злокачественными опухолями.Подробнее о премииЦеремония организована общероссийским национальным союзом "Ассоциация онкологов России" и Общероссийской общественной организацией "Российское общество клинической онкологии".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы