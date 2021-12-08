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На Украине заговорили о миллионной армии для "победы" над Россией
Украинский генерал назвал ключ к "победе в войне" с Россией - РИА Новости, 08.12.2021
На Украине заговорили о миллионной армии для "победы" над Россией
Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно Киеву для "победы в войне" с Россией. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:50
2021-12-08T20:54
политика
украина
сергей нарышкин
дмитрий песков
нато
верховная рада украины
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно Киеву для "победы в войне" с Россией.Смешко предположил, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи извне.Экс-глава СБУ также посетовал на недостаточную помощь со стороны партнеров из США и Европы. По его мнению, союзники должны были сделать гораздо больше "с учетом заслуг Украины перед западными странами с 1991 года".Киевские политики и общественные деятели регулярно выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Писатель и философ Петр Кралюк опубликовал несколько статей, в которых предъявил претензии на обширные территории, входящие в состав России. Среди них, в частности, Приморье, Хабаровский край, Волгоградская и Саратовская области.В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о подготовке "нападения" на Украину. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, НАТО постепенно подминает под себя Киев.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762776353.html
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политика, украина, сергей нарышкин, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, игорь смешко, россия
19:50 08.12.2021 (обновлено: 20:54 08.12.2021)
 
Украинский генерал назвал ключ к "победе в войне" с Россией

Экс-глава СБУ Смешко заявил, что Украине для "победы" над Россией нужен ядерный арсенал

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно Киеву для "победы в войне" с Россией.
"Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация. <…> Тактическое ядерное оружие надо было сохранить", — заявил генерал.
Смешко предположил, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи извне.
Экс-глава СБУ также посетовал на недостаточную помощь со стороны партнеров из США и Европы. По его мнению, союзники должны были сделать гораздо больше "с учетом заслуг Украины перед западными странами с 1991 года".
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В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о подготовке "нападения" на Украину. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, НАТО постепенно подминает под себя Киев.
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ПолитикаУкраинаСергей НарышкинДмитрий ПесковНАТОВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныИгорь СмешкоРоссия
 
 
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