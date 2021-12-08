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На Украине заговорили о миллионной армии для "победы" над Россией

Украинский генерал назвал ключ к "победе в войне" с Россией - РИА Новости, 08.12.2021

На Украине заговорили о миллионной армии для "победы" над Россией

Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно Киеву для "победы в войне" с Россией. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:50

2021-12-08T19:50

2021-12-08T20:54

политика

украина

сергей нарышкин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно Киеву для "победы в войне" с Россией.Смешко предположил, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи извне.Экс-глава СБУ также посетовал на недостаточную помощь со стороны партнеров из США и Европы. По его мнению, союзники должны были сделать гораздо больше "с учетом заслуг Украины перед западными странами с 1991 года".Киевские политики и общественные деятели регулярно выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Писатель и философ Петр Кралюк опубликовал несколько статей, в которых предъявил претензии на обширные территории, входящие в состав России. Среди них, в частности, Приморье, Хабаровский край, Волгоградская и Саратовская области.В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о подготовке "нападения" на Украину. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, НАТО постепенно подминает под себя Киев.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762776353.html

https://ria.ru/20211205/udar-1762254517.html

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политика, украина, сергей нарышкин, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, игорь смешко, россия