На Украине заговорили о миллионной армии для "победы" над Россией

19:50 08.12.2021 (обновлено: 20:54 08.12.2021)
Украинский генерал назвал ключ к "победе в войне" с Россией
Экс-глава СБУ Смешко заявил, что Украине для "победы" над Россией нужен ядерный арсенал
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно Киеву для "победы в войне" с Россией.
"Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация. <…> Тактическое ядерное оружие надо было сохранить", — заявил генерал.
Смешко предположил, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи извне.
Киевские политики и общественные деятели регулярно выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился занять Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Писатель и философ Петр Кралюк опубликовал несколько статей, в которых предъявил претензии на обширные территории, входящие в состав России. Среди них, в частности, Приморье, Хабаровский край, Волгоградская и Саратовская области.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о подготовке "нападения" на Украину. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, НАТО постепенно подминает под себя Киев.
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