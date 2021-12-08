https://ria.ru/20211208/voda-1762675611.html

СМИ: семьи американских военных покинули Перл-Харбор из-за отравленной воды

СМИ: семьи американских военных покинули Перл-Харбор из-за отравленной воды - РИА Новости, 08.12.2021

СМИ: семьи американских военных покинули Перл-Харбор из-за отравленной воды

Семьи американских военных с базы Перл-Харбор жалуются на зловонную воду, текущую из кранов, водой из загрязненного нефтью источника пользуются 2,7 тысячи... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:55

2021-12-08T04:55

2021-12-08T05:21

в мире

сша

гавайи

военно-морские силы сша

перл-харбор

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Семьи американских военных с базы Перл-Харбор жалуются на зловонную воду, текущую из кранов, водой из загрязненного нефтью источника пользуются 2,7 тысячи домов, сообщает Washington Post.Семьи с объединенной военной базы Перл-Харбор-Хикэм ранее жаловались местным властям на то, что военное и гражданское руководство не спешит реагировать на жалобы о зловонной водопроводной воде с маслянистым блеском, которая вызывает тошноту, диарею и сильные головные боли. На прошлой неделе официальные лица заявили, что источник питьевой воды был загрязнен нефтью. Как говорится в сообщении, в зоне поражения оказались 2,7 тысячи домов в 10 населенных пунктах.Издание отмечает, что размещенным на базе морпехам приходилось доставлять семьям чистое белье, потому что те не могли стирать его самостоятельно, жителям раздавали воду в бутылках, чтобы они могли чистить зубы.Во флоте пообещали исправить проблему, передает издание.Накануне прошла 80-я годовщина нападения на Перл-Харбор. Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США на Гавайях 7 декабря 1941 года. Жертвами нападения стали более двух тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США после террористической атаки 11 сентября 2001 года, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне.

https://ria.ru/20211207/napadenie-1762395992.html

сша

гавайи

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в мире, сша, гавайи, военно-морские силы сша, перл-харбор