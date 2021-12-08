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СМИ: семьи американских военных покинули Перл-Харбор из-за отравленной воды
СМИ: семьи американских военных покинули Перл-Харбор из-за отравленной воды - РИА Новости, 08.12.2021
СМИ: семьи американских военных покинули Перл-Харбор из-за отравленной воды
Семьи американских военных с базы Перл-Харбор жалуются на зловонную воду, текущую из кранов, водой из загрязненного нефтью источника пользуются 2,7 тысячи... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:55
2021-12-08T04:55
2021-12-08T05:21
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военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Семьи американских военных с базы Перл-Харбор жалуются на зловонную воду, текущую из кранов, водой из загрязненного нефтью источника пользуются 2,7 тысячи домов, сообщает Washington Post.Семьи с объединенной военной базы Перл-Харбор-Хикэм ранее жаловались местным властям на то, что военное и гражданское руководство не спешит реагировать на жалобы о зловонной водопроводной воде с маслянистым блеском, которая вызывает тошноту, диарею и сильные головные боли. На прошлой неделе официальные лица заявили, что источник питьевой воды был загрязнен нефтью. Как говорится в сообщении, в зоне поражения оказались 2,7 тысячи домов в 10 населенных пунктах.Издание отмечает, что размещенным на базе морпехам приходилось доставлять семьям чистое белье, потому что те не могли стирать его самостоятельно, жителям раздавали воду в бутылках, чтобы они могли чистить зубы.Во флоте пообещали исправить проблему, передает издание.Накануне прошла 80-я годовщина нападения на Перл-Харбор. Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США на Гавайях 7 декабря 1941 года. Жертвами нападения стали более двух тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США после террористической атаки 11 сентября 2001 года, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне.
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в мире, сша, гавайи, военно-морские силы сша, перл-харбор
04:55 08.12.2021 (обновлено: 05:21 08.12.2021)
СМИ: семьи американских военных покинули Перл-Харбор из-за отравленной воды
Washington Post: семьи американских военных покинули Перл-Харбор из-за отравленной воды
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости.
Семьи американских военных с базы Перл-Харбор
жалуются на зловонную воду, текущую из кранов, водой из загрязненного нефтью источника пользуются 2,7 тысячи домов, сообщает Washington Post
.
"Более тысячи военных семей, размещенных на Гавайях
, вернулись домой и заявили о заболеваниях из-за явного нефтяного загрязнения в системе водоснабжения базы, в результате чего некоторые опасаются долгосрочных последствий для здоровья", - говорится в сообщении на сайте издания.
Семьи с объединенной военной базы Перл-Харбор-Хикэм ранее жаловались местным властям на то, что военное и гражданское руководство не спешит реагировать на жалобы о зловонной водопроводной воде с маслянистым блеском, которая вызывает тошноту, диарею и сильные головные боли. На прошлой неделе официальные лица заявили, что источник питьевой воды был загрязнен нефтью. Как говорится в сообщении, в зоне поражения оказались 2,7 тысячи домов в 10 населенных пунктах.
Издание отмечает, что размещенным на базе морпехам приходилось доставлять семьям чистое белье, потому что те не могли стирать его самостоятельно, жителям раздавали воду в бутылках, чтобы они могли чистить зубы.
"Одна из супругов летчика рассказала, что ее ребенка рвало в течение нескольких дней, а собаку пришлось усыпить", - говорится в сообщении.
Во флоте пообещали исправить проблему, передает издание.
Накануне прошла 80-я годовщина нападения на Перл-Харбор. Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США
на Гавайях 7 декабря 1941 года. Жертвами нападения стали более двух тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США
после террористической атаки 11 сентября 2001 года, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне.