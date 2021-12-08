https://ria.ru/20211208/vizit-1762748892.html

Московские католики оценили возможный визит папы Франциска

Московские католики оценили возможный визит папы Франциска - РИА Новости, 08.12.2021

Московские католики оценили возможный визит папы Франциска

Встреча с папой Франциском была бы очень полезна для россиян, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:00

2021-12-08T14:00

2021-12-08T14:00

религия

москва

франциск (хорхе марио бергольо)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

московский патриархат

папа римский

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Встреча с папой Франциском была бы очень полезна для россиян, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Папа Римский Франциск в понедельник заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) вопрос о своей встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Митрополит Иларион в комментарии на сайте ОВЦС заявил, что его переговоры с папой намечены на конец декабря."Помимо того, что папа - глава всех католиков, он, несомненно, один из духовных лидеров человечества, человек преданный миру и братским отношениям между людьми. Уверен, что встреча с ним была бы для россиян очень полезной. Ну а для католической общины это, само собой, было бы огромным счастьем", - сказал Горбунов.Несмотря на то, что визит папы в Россию все еще кажется маловероятным, российские католики надеются, что рано или поздно он состоится, добавил Горбунов. "Прежде всего не ради местной католической общины, а ради примирения и согласия между церквами и народами. Опыт прошлого показывает, что визиты папы в разные страны - даже те, где католики являются меньшинством, - оказываются, иногда вопреки ожиданиям, очень позитивным событием", - заключил он.

https://ria.ru/20211206/vizit-1762430567.html

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москва, франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, папа римский, россия