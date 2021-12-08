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Религия
https://ria.ru/20211208/vizit-1762748892.html
Московские католики оценили возможный визит папы Франциска
Московские католики оценили возможный визит папы Франциска - РИА Новости, 08.12.2021
Московские католики оценили возможный визит папы Франциска
Встреча с папой Франциском была бы очень полезна для россиян, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:00
2021-12-08T14:00
религия
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
папа римский
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Встреча с папой Франциском была бы очень полезна для россиян, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Папа Римский Франциск в понедельник заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) вопрос о своей встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Митрополит Иларион в комментарии на сайте ОВЦС заявил, что его переговоры с папой намечены на конец декабря."Помимо того, что папа - глава всех католиков, он, несомненно, один из духовных лидеров человечества, человек преданный миру и братским отношениям между людьми. Уверен, что встреча с ним была бы для россиян очень полезной. Ну а для католической общины это, само собой, было бы огромным счастьем", - сказал Горбунов.Несмотря на то, что визит папы в Россию все еще кажется маловероятным, российские католики надеются, что рано или поздно он состоится, добавил Горбунов. "Прежде всего не ради местной католической общины, а ради примирения и согласия между церквами и народами. Опыт прошлого показывает, что визиты папы в разные страны - даже те, где католики являются меньшинством, - оказываются, иногда вопреки ожиданиям, очень позитивным событием", - заключил он.
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москва, франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, папа римский, россия
14:00 08.12.2021
 

Московские католики оценили возможный визит папы Франциска

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк100-летие кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
100-летие кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Встреча с папой Франциском была бы очень полезна для россиян, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Папа Римский Франциск в понедельник заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) вопрос о своей встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Митрополит Иларион в комментарии на сайте ОВЦС заявил, что его переговоры с папой намечены на конец декабря.
"Помимо того, что папа - глава всех католиков, он, несомненно, один из духовных лидеров человечества, человек преданный миру и братским отношениям между людьми. Уверен, что встреча с ним была бы для россиян очень полезной. Ну а для католической общины это, само собой, было бы огромным счастьем", - сказал Горбунов.
Несмотря на то, что визит папы в Россию все еще кажется маловероятным, российские католики надеются, что рано или поздно он состоится, добавил Горбунов. "Прежде всего не ради местной католической общины, а ради примирения и согласия между церквами и народами. Опыт прошлого показывает, что визиты папы в разные страны - даже те, где католики являются меньшинством, - оказываются, иногда вопреки ожиданиям, очень позитивным событием", - заключил он.
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:44Религия
В Московском патриархате ответили на вопрос о визите папы Франциска
 
РелигияМоскваФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионМосковский ПатриархатПапа РимскийРоссия
 
 
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