https://ria.ru/20211208/vitamin-1762584935.html

"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен

"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен - РИА Новости, 08.12.2021

"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен

Лежать под солнцем в Египте и загорать в Сочи “чтобы насытить организм витамином D” - на самом деле бесполезно: загар не только вреден, но и практически не влияет на нормальное содержание витамина в коже. Для чего нужен витамин D, как распознать его нехватку, и можно ли получить его, начав есть определенные продукты (например, рыбу и орехи)?

2021-12-08T12:00

2021-12-08T12:00

2021-12-08T13:07

правда тела

питание

витамины

подкаст

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"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен Лежать под солнцем в Египте и загорать в Сочи “чтобы насытить организм витамином D” - на самом деле бесполезно: загар не только вреден, но и практически не влияет на нормальное содержание витамина в коже. Для чего нужен витамин D, как распознать его нехватку, и можно ли получить его, начав есть определенные продукты (например, рыбу и орехи)? audio/mpeg

"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен Лежать под солнцем в Египте и загорать в Сочи “чтобы насытить организм витамином D” - на самом деле бесполезно: загар не только вреден, но и практически не влияет на нормальное содержание витамина в коже. Для чего нужен витамин D, как распознать его нехватку, и можно ли получить его, начав есть определенные продукты (например, рыбу и орехи)? audio/mpeg

Что происходит с нашей кожей при воздействии солнечных лучей (и как ультрафиолет повреждает наши белки)? Можно ли, не сдавая анализ на витамин D, сразу начинать его пить? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.01:45 “Загар не имеет никакого значения для нормального содержания витамина D в коже”02:43 Что такое витамин D305:00 Таиланд, Египет: где солнце активнее и опаснее06:14 Витамин D: зачем о нем беспокоиться и как компенсировать нехватку09:09 Как понять, есть ли у вас нехватка витамина D11:35 Почему лучше сделать два скрининга под наблюдением доктора14:35 На что влияет омега-3: текучесть крови16:28 Нужно ли, чтобы усвоить витамин D, принимать его с определенными продуктами17:45 Из каких продуктов можно получить витамин D, и можно ли его получить только из едыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

питание, витамины, подкаст, аудио