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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20211208/vitamin-1762584935.html
"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен
"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен - РИА Новости, 08.12.2021
"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен
Лежать под солнцем в Египте и загорать в Сочи “чтобы насытить организм витамином D” - на самом деле бесполезно: загар не только вреден, но и практически не влияет на нормальное содержание витамина в коже. Для чего нужен витамин D, как распознать его нехватку, и можно ли получить его, начав есть определенные продукты (например, рыбу и орехи)?
2021-12-08T12:00
2021-12-08T13:07
правда тела
питание
витамины
подкаст
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"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен
Лежать под солнцем в Египте и загорать в Сочи “чтобы насытить организм витамином D” - на самом деле бесполезно: загар не только вреден, но и практически не влияет на нормальное содержание витамина в коже. Для чего нужен витамин D, как распознать его нехватку, и можно ли получить его, начав есть определенные продукты (например, рыбу и орехи)?
audio/mpeg
"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен
Лежать под солнцем в Египте и загорать в Сочи “чтобы насытить организм витамином D” - на самом деле бесполезно: загар не только вреден, но и практически не влияет на нормальное содержание витамина в коже. Для чего нужен витамин D, как распознать его нехватку, и можно ли получить его, начав есть определенные продукты (например, рыбу и орехи)?
audio/mpeg
Что происходит с нашей кожей при воздействии солнечных лучей (и как ультрафиолет повреждает наши белки)? Можно ли, не сдавая анализ на витамин D, сразу начинать его пить? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.01:45 “Загар не имеет никакого значения для нормального содержания витамина D в коже”02:43 Что такое витамин D305:00 Таиланд, Египет: где солнце активнее и опаснее06:14 Витамин D: зачем о нем беспокоиться и как компенсировать нехватку09:09 Как понять, есть ли у вас нехватка витамина D11:35 Почему лучше сделать два скрининга под наблюдением доктора14:35 На что влияет омега-3: текучесть крови16:28 Нужно ли, чтобы усвоить витамин D, принимать его с определенными продуктами17:45 Из каких продуктов можно получить витамин D, и можно ли его получить только из едыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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питание, витамины, подкаст, аудио
12:00 08.12.2021 (обновлено: 13:07 08.12.2021)
 

"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен

Правда тела
"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен
12:00
Читать ria.ru в
Лежать под солнцем в Египте и загорать в Сочи “чтобы насытить организм витамином D” - на самом деле бесполезно: загар не только вреден, но и практически не влияет на нормальное содержание витамина в коже. Для чего нужен витамин D, как распознать его нехватку, и можно ли получить его, начав есть определенные продукты (например, рыбу и орехи)?
Что происходит с нашей кожей при воздействии солнечных лучей (и как ультрафиолет повреждает наши белки)? Можно ли, не сдавая анализ на витамин D, сразу начинать его пить? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.
01:45 “Загар не имеет никакого значения для нормального содержания витамина D в коже”
02:43 Что такое витамин D3
05:00 Таиланд, Египет: где солнце активнее и опаснее
06:14 Витамин D: зачем о нем беспокоиться и как компенсировать нехватку
09:09 Как понять, есть ли у вас нехватка витамина D
11:35 Почему лучше сделать два скрининга под наблюдением доктора
14:35 На что влияет омега-3: текучесть крови
16:28 Нужно ли, чтобы усвоить витамин D, принимать его с определенными продуктами
17:45 Из каких продуктов можно получить витамин D, и можно ли его получить только из еды
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