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Источник назвал причину крушения Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии
Источник назвал причину крушения Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии - РИА Новости, 08.12.2021
Источник назвал причину крушения Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии
Вертолет Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии Бипином Раватом на борту разбился из-за погодных условий, сообщил РИА Новости источник в российской... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:24
2021-12-08T16:00
в мире
индия
ми-17в-5
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии Бипином Раватом на борту разбился из-за погодных условий, сообщил РИА Новости источник в российской авиаотрасли.Он подчеркнул, что полет выполнялся в опасных метеоусловиях, при которых "управляемость вертолета &lt;…&gt; кратно сокращается". При таком тумане летать не рекомендуется.По информации телеканала NDTV, ссылающегося на местные власти, только один человек выжил в авиакатастрофе, за его жизнь борются врачи. Всего на борту находились 14 человек. Пострадавший, "который находится в тяжелом состоянии с ожогами, все еще проходит лечение", сказала ведущая. При этом телеканал не уточнил, спасся ли начальник штаба.Ми-17В5 с генералом Раватом упал в среду в индийском штате Телангана. Согласно распространенному в соцсетях списку пассажиров, помимо него, на вертолете летели его жена, а также высокопоставленные военные.Как ранее сообщалось, генерала после крушения доставили в госпиталь, не менее четырех человек погибли.
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в мире, индия, ми-17в-5
15:24 08.12.2021 (обновлено: 16:00 08.12.2021)
 
Источник назвал причину крушения Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии

Источник: вертолет Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии разбился из-за тумана

© AFP 2021 / Sajjad Hussain Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават
Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Sajjad Hussain
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии Бипином Раватом на борту разбился из-за погодных условий, сообщил РИА Новости источник в российской авиаотрасли.
"Из-за сильного тумана видимость достигла критически низкого значения", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что полет выполнялся в опасных метеоусловиях, при которых "управляемость вертолета <…> кратно сокращается". При таком тумане летать не рекомендуется.
По информации телеканала NDTV, ссылающегося на местные власти, только один человек выжил в авиакатастрофе, за его жизнь борются врачи. Всего на борту находились 14 человек. Пострадавший, "который находится в тяжелом состоянии с ожогами, все еще проходит лечение", сказала ведущая. При этом телеканал не уточнил, спасся ли начальник штаба.
Ми-17В5 с генералом Раватом упал в среду в индийском штате Телангана. Согласно распространенному в соцсетях списку пассажиров, помимо него, на вертолете летели его жена, а также высокопоставленные военные.
Как ранее сообщалось, генерала после крушения доставили в госпиталь, не менее четырех человек погибли.
Вертолет ВС Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 15:24
Следователи изучают черный ящик упавшего в Азербайджане вертолета
 
В миреИндияМи-17В-5
 
 
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