https://ria.ru/20211208/verhoeven-1762520044.html

Создатель "Основного инстинкта" снимет новый эротический триллер, пишут СМИ

Создатель "Основного инстинкта" снимет новый эротический триллер, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2021

Создатель "Основного инстинкта" снимет новый эротический триллер, пишут СМИ

Режиссер "Основного инстинкта" Пол Верховен и сценарист Эдвард Ноймайер в интервью MovieMaker рассказали, что работают над новым совместным фильмом под... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:37

2021-12-08T11:37

2021-12-08T11:37

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Режиссер "Основного инстинкта" Пол Верховен и сценарист Эдвард Ноймайер в интервью MovieMaker рассказали, что работают над новым совместным фильмом под названием "Young Sinner" ("Молодая грешница"). Верховен и Ноймайер ранее создали научно-фантастические боевики "Робокоп" (1987) и "Звездный десант" (1997). Однако новый проект, по их словам, будет совсем другим — политическим триллером с элементами эротики.К этим словам Пол Верховен добавил, что предстоящий триллер станет новаторской версий его предыдущих работ: фильмов "Роковое влечение" (1987) и "Основной инстинкт" (1992). Кинематографист планирует, что его новый триллер получится более эмоциональным и открытым для аудитории. Дата выхода фильма, как и актерский состав, режиссер и сценарист пока не раскрыли.

https://ria.ru/20211130/film-1761413841.html

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