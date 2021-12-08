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Создатель "Основного инстинкта" снимет новый эротический триллер, пишут СМИ
Создатель "Основного инстинкта" снимет новый эротический триллер, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2021
Создатель "Основного инстинкта" снимет новый эротический триллер, пишут СМИ
Режиссер "Основного инстинкта" Пол Верховен и сценарист Эдвард Ноймайер в интервью MovieMaker рассказали, что работают над новым совместным фильмом под... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:37
2021-12-08T11:37
2021-12-08T11:37
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Режиссер "Основного инстинкта" Пол Верховен и сценарист Эдвард Ноймайер в интервью MovieMaker рассказали, что работают над новым совместным фильмом под названием "Young Sinner" ("Молодая грешница"). Верховен и Ноймайер ранее создали научно-фантастические боевики "Робокоп" (1987) и "Звездный десант" (1997). Однако новый проект, по их словам, будет совсем другим — политическим триллером с элементами эротики.К этим словам Пол Верховен добавил, что предстоящий триллер станет новаторской версий его предыдущих работ: фильмов "Роковое влечение" (1987) и "Основной инстинкт" (1992). Кинематографист планирует, что его новый триллер получится более эмоциональным и открытым для аудитории. Дата выхода фильма, как и актерский состав, режиссер и сценарист пока не раскрыли.
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пол верховен, новости культуры, кино и сериалы
Создатель "Основного инстинкта" снимет новый эротический триллер, пишут СМИ
Создатель "Основного инстинкта" Пол Верховен снимет новый эротический триллер, пишут СМИ
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Режиссер "Основного инстинкта" Пол Верховен и сценарист Эдвард Ноймайер в интервью MovieMaker рассказали
, что работают над новым совместным фильмом под названием "Young Sinner" ("Молодая грешница").
Верховен и Ноймайер ранее создали научно-фантастические боевики "Робокоп" (1987) и "Звездный десант" (1997). Однако новый проект, по их словам, будет совсем другим — политическим триллером с элементами эротики.
"Молодая грешница" — это политический триллер, действие которого происходит в Вашингтоне, округ Колумбия, — говорит Ноймайер. — Наша героиня — начинающая сотрудница, которая работает на влиятельного сенатора. Она оказывается втянутой в сеть международных интриг, опасностей и, конечно же, секса".
К этим словам Пол Верховен добавил, что предстоящий триллер станет новаторской версий его предыдущих работ: фильмов "Роковое влечение" (1987) и "Основной инстинкт" (1992).
"Но он станет таким не за счет добавления всяких спецэффектов. Их наоборот будет как можно меньше", — подчеркнул Верховен, добавив, что "Молодая грешница" будет "чем-то большим".
Кинематографист планирует, что его новый триллер получится более эмоциональным и открытым для аудитории.
Дата выхода фильма, как и актерский состав, режиссер и сценарист пока не раскрыли.