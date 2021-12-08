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В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России"

В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России" - РИА Новости, 08.12.2021

В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России"

Платформу оценки качества жизни в городах России представили в среду в студии "Городских лабораторий" ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба ВЭБ. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:53

2021-12-08T16:53

2021-12-08T16:57

игорь шувалов

светлана чупшева

вэб.рф (вэб)

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Платформу оценки качества жизни в городах России представили в среду в студии "Городских лабораторий" ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба ВЭБ."Индекс качества жизни в российских городах" – информационно-аналитическая система, где впервые сделана комплексная оценка самых разных факторов, влияющих на жизнь человека в городе – от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров личного пространства и уровня доверия в обществе."Главная задача ВЭБа – помогать в запуске инвестпроектов, которые масштабно влияют на экономику и качество жизни. В этой работе мы фокусируемся именно на городах, поскольку в них проживает 75% граждан РФ, или 110 миллионов человек. Развитие экономики городов – это ключ к повышению качества жизни трех четвертей населения страны. Чтобы понять, где инвестиции дадут наибольший социальный эффект, мы запустили проект "Индекс качества жизни в городах России". Это платформа, которая помогает принимать инвестиционные решения, учитывая эффекты для общества. Она показывает преимущества и зоны развития городов, помогает выявить лучшие практики развития и тиражировать их в других городах", - заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.Индекс разработан ВЭБ.РФ совместно с консалтинговой компанией PwC и РАНХиГС при Президенте России в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Информационно-аналитическая система позволит решать практические вопросы городского развития и комплексной оценки перспективных инвестиционных проектов. База Индекса включает более 200 показателей, а результаты 115 российских городов сопоставляются с международными. Данные обновляются ежегодно.По мнению гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, каждый губернатор получает комплексный механизм по улучшению качества жизни в субъектах РФ."Влияющие на качество жизни параметры укладываются в те 12 направлений, которые определил ВЭБ.РФ. Это ключевые, важные для каждого человека аспекты, на основе которых он принимает решение, связать ли свою жизнь, жизнь своей семьи с данным городом, регионом. И наша общая задача – по итогам анализа результатов Рейтинга( Национальный инвестиционный рейтинг -РИА Новости) и Индекса находить и распространять по всей стране лучшие решения, эффект от которых сможет ощутить каждый человек", - сказала она.

https://ria.ru/20211116/proekty-1759354280.html

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игорь шувалов, светлана чупшева, вэб.рф (вэб), россия