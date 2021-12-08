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В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России"
В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России" - РИА Новости, 08.12.2021
В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России"
Платформу оценки качества жизни в городах России представили в среду в студии "Городских лабораторий" ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба ВЭБ. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:53
2021-12-08T16:57
игорь шувалов
светлана чупшева
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Платформу оценки качества жизни в городах России представили в среду в студии "Городских лабораторий" ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба ВЭБ."Индекс качества жизни в российских городах" – информационно-аналитическая система, где впервые сделана комплексная оценка самых разных факторов, влияющих на жизнь человека в городе – от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров личного пространства и уровня доверия в обществе."Главная задача ВЭБа – помогать в запуске инвестпроектов, которые масштабно влияют на экономику и качество жизни. В этой работе мы фокусируемся именно на городах, поскольку в них проживает 75% граждан РФ, или 110 миллионов человек. Развитие экономики городов – это ключ к повышению качества жизни трех четвертей населения страны. Чтобы понять, где инвестиции дадут наибольший социальный эффект, мы запустили проект "Индекс качества жизни в городах России". Это платформа, которая помогает принимать инвестиционные решения, учитывая эффекты для общества. Она показывает преимущества и зоны развития городов, помогает выявить лучшие практики развития и тиражировать их в других городах", - заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.Индекс разработан ВЭБ.РФ совместно с консалтинговой компанией PwC и РАНХиГС при Президенте России в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Информационно-аналитическая система позволит решать практические вопросы городского развития и комплексной оценки перспективных инвестиционных проектов. База Индекса включает более 200 показателей, а результаты 115 российских городов сопоставляются с международными. Данные обновляются ежегодно.По мнению гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, каждый губернатор получает комплексный механизм по улучшению качества жизни в субъектах РФ."Влияющие на качество жизни параметры укладываются в те 12 направлений, которые определил ВЭБ.РФ. Это ключевые, важные для каждого человека аспекты, на основе которых он принимает решение, связать ли свою жизнь, жизнь своей семьи с данным городом, регионом. И наша общая задача – по итогам анализа результатов Рейтинга( Национальный инвестиционный рейтинг -РИА Новости) и Индекса находить и распространять по всей стране лучшие решения, эффект от которых сможет ощутить каждый человек", - сказала она.
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игорь шувалов, светлана чупшева, вэб.рф (вэб), россия
16:53 08.12.2021 (обновлено: 16:57 08.12.2021)
 

В ВЭБ.РФ представили "Индекс качества жизни в городах России"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц Мурманска
Женщина на одной из улиц Мурманска - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Платформу оценки качества жизни в городах России представили в среду в студии "Городских лабораторий" ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба ВЭБ.
"Индекс качества жизни в российских городах" – информационно-аналитическая система, где впервые сделана комплексная оценка самых разных факторов, влияющих на жизнь человека в городе – от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров личного пространства и уровня доверия в обществе.
Офис ВЭБ.РФ
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"Главная задача ВЭБа – помогать в запуске инвестпроектов, которые масштабно влияют на экономику и качество жизни. В этой работе мы фокусируемся именно на городах, поскольку в них проживает 75% граждан РФ, или 110 миллионов человек. Развитие экономики городов – это ключ к повышению качества жизни трех четвертей населения страны. Чтобы понять, где инвестиции дадут наибольший социальный эффект, мы запустили проект "Индекс качества жизни в городах России". Это платформа, которая помогает принимать инвестиционные решения, учитывая эффекты для общества. Она показывает преимущества и зоны развития городов, помогает выявить лучшие практики развития и тиражировать их в других городах", - заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
Индекс разработан ВЭБ.РФ совместно с консалтинговой компанией PwC и РАНХиГС при Президенте России в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Информационно-аналитическая система позволит решать практические вопросы городского развития и комплексной оценки перспективных инвестиционных проектов. База Индекса включает более 200 показателей, а результаты 115 российских городов сопоставляются с международными. Данные обновляются ежегодно.
"Индекс – это инструмент, который касается каждого – горожан, городских властей, бизнеса. Наша ответственность – научиться умно финансировать и поддерживать проекты, чтобы общественное благо конвертировать в качество жизни – на уровне городов ЕС и ОЭСР. Возможностей в России много. Мы хотим научиться их видеть и правильно использовать", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
По мнению гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, каждый губернатор получает комплексный механизм по улучшению качества жизни в субъектах РФ.
"Влияющие на качество жизни параметры укладываются в те 12 направлений, которые определил ВЭБ.РФ. Это ключевые, важные для каждого человека аспекты, на основе которых он принимает решение, связать ли свою жизнь, жизнь своей семьи с данным городом, регионом. И наша общая задача – по итогам анализа результатов Рейтинга( Национальный инвестиционный рейтинг -РИА Новости) и Индекса находить и распространять по всей стране лучшие решения, эффект от которых сможет ощутить каждый человек", - сказала она.
 
Игорь ШуваловСветлана ЧупшеваВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
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