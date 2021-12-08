https://ria.ru/20211208/valyuta-1762665434.html
Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой - РИА Новости, 08.12.2021
Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
Заработок на колебаниях курсов валют скорее подойдет профессиональным трейдерам, обычным же людям стоит просто создавать себе определенный запас из валютных... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:18
2021-12-08T03:18
2021-12-08T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
николай переславский
cms institute
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Заработок на колебаниях курсов валют скорее подойдет профессиональным трейдерам, обычным же людям стоит просто создавать себе определенный запас из валютных сбережений, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.В любом случае для совершения сделок с валютой нужно иметь брокерский счет, поскольку курс валюты на бирже всегда выгоднее, чем в обменных пунктах, отмечает эксперт. Кроме того, валюту можно купить либо на долгий срок, либо для краткосрочных спекуляций. Однако для второго варианта нужны серьезные познания технического анализа и постоянная погруженность в рынки, добавляет Переславский.Какой бы вариант торговли инвестор не выбрал, лучше не использовать кредитное плечо, подчеркивает эксперт.
https://ria.ru/20211205/kurs-1762136742.html
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РИА Новости
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экономика, николай переславский, cms institute
Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
Эксперт Переславский: заработок на колебаниях курсов валют лучше подходит профессионалам