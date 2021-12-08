https://ria.ru/20211208/vaktsinatsiya-1762747042.html

Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла, заявил Песков

Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2021

Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла, заявил Песков

Россиян нужно продолжать убеждать в необходимости сделать прививку от коронавируса, однако призывы вакцинироваться должны оставаться в рамках здравого смысла,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:52

2021-12-08T13:52

2021-12-08T13:52

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

коронавирусы

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россиян нужно продолжать убеждать в необходимости сделать прививку от коронавируса, однако призывы вакцинироваться должны оставаться в рамках здравого смысла, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Московский областной штаб по борьбе с коронавирусом ранее в своем Telegram-канале сделал репост изображения, стилизованного под агитационный плакат советских времен и в грубой форме призывающего прививаться от коронавируса. Несмотря на то, что под изображением было указано, что штаб не одобряет грубость, "но прививка от ковида сегодня - это вынужденная необходимость", такая агитация с использованием оскорбительных слов вызывала резонанс в сети."Я, честно говоря, не видел, не знаю, о чем речь. Но, разумеется, все должно быть в рамках здравого смысла. Но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", - сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к такого рода агитации в пользу вакцинации.

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