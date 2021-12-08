https://ria.ru/20211208/vaktsinatsiya-1762747042.html
Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла, заявил Песков
Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2021
Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла, заявил Песков
Россиян нужно продолжать убеждать в необходимости сделать прививку от коронавируса, однако призывы вакцинироваться должны оставаться в рамках здравого смысла,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:52
2021-12-08T13:52
2021-12-08T13:52
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россиян нужно продолжать убеждать в необходимости сделать прививку от коронавируса, однако призывы вакцинироваться должны оставаться в рамках здравого смысла, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Московский областной штаб по борьбе с коронавирусом ранее в своем Telegram-канале сделал репост изображения, стилизованного под агитационный плакат советских времен и в грубой форме призывающего прививаться от коронавируса. Несмотря на то, что под изображением было указано, что штаб не одобряет грубость, "но прививка от ковида сегодня - это вынужденная необходимость", такая агитация с использованием оскорбительных слов вызывала резонанс в сети."Я, честно говоря, не видел, не знаю, о чем речь. Но, разумеется, все должно быть в рамках здравого смысла. Но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", - сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к такого рода агитации в пользу вакцинации.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: призывы вакцинироваться должны оставаться в рамках здравого смысла
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Россиян нужно продолжать убеждать в необходимости сделать прививку от коронавируса
, однако призывы вакцинироваться должны оставаться в рамках здравого смысла, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Московский областной штаб по борьбе с коронавирусом ранее в своем Telegram-канале сделал репост изображения, стилизованного под агитационный плакат советских времен и в грубой форме призывающего прививаться от коронавируса. Несмотря на то, что под изображением было указано, что штаб не одобряет грубость, "но прививка от ковида сегодня - это вынужденная необходимость", такая агитация с использованием оскорбительных слов вызывала резонанс в сети.
"Я, честно говоря, не видел, не знаю, о чем речь. Но, разумеется, все должно быть в рамках здравого смысла. Но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", - сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к такого рода агитации в пользу вакцинации.