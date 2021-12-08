https://ria.ru/20211208/ukraina-1762821576.html

Новый канцлер Германии прокомментировал обострение ситуации вокруг Украины

Новый канцлер Германии прокомментировал обострение ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 08.12.2021

Новый канцлер Германии прокомментировал обострение ситуации вокруг Украины

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что всем необходимо соблюдать принцип нерушимости границ, иное будет иметь... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:41

2021-12-08T18:41

2021-12-08T19:07

в мире

украина

германия

донбасс

северный поток — 2

олаф шольц

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762731390_0:0:2084:1173_1920x0_80_0_0_0c94d4ed8ef8bdabae366e1ad6cce46a.jpg

БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что всем необходимо соблюдать принцип нерушимости границ, иное будет иметь "последствия"."У нас четкая позиция. Мы хотим, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если будет иначе. Речь идет, однако, о том, чтобы они (границы) не нарушались", - заявил Шольц телеканалу Welt по вступлении в должность в ответ на вопрос, нужно ли Германии использовать газопровод "Северный поток — 2" как рычаг в ситуации с Украиной.Шольц не стал при этом увязывать судьбу трубопровода с отношениями между РФ и Украиной. "Речь здесь идет об упорядоченной процедуре (запуска трубопровода в Германии), который осторожно продвигается. …Многие решения уже были приняты, благодаря которым трубопровод был построен", - пояснил Шольц.Он подчеркнул, что в ситуации с Украиной "мы все должны работать над тем, чтобы дело не дошло до конфронтации". "Нерушимость границ - это принцип, который должен соблюдаться всеми, потому что он повышает нашу общую безопасность. Это прогресс, которого мы должны достичь между государствами, а также в Европе - силу дает право, а мощь. Поэтому важно, чтобы мы всеми силами, своим единством в НАТО, например, и в Европейском союзе демонстрировали, что этот принцип в будущем должны уважать все", - заявил Шольц.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html

https://ria.ru/20211208/sholts-1762802561.html

https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html

украина

германия

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, донбасс, северный поток — 2, олаф шольц, россия