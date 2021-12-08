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https://ria.ru/20211208/ukraina-1762751424.html
Украина увидела свое спасение в переговорах Путина и Байдена
МИД Украины поприветствовал переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021
Украина увидела свое спасение в переговорах Путина и Байдена
Переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена помогут деэскалации кризиса в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:14
2021-12-08T14:14
в мире
сша
германия
джо байден
владимир зеленский
нато
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена помогут деэскалации кризиса в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщило агентство Reuters."Сам по себе контакт способствует сдерживанию и деэскалации. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров", — сказал он.Глава украинского ведомства также отметил, что на сегодня запланирован телефонный разговор между Байденом и Владимиром Зеленским. Кулеба предположил, что переговоры позволят двум лидерам обсудить переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией по конфликту на востоке Украины, а также вопросы "сдерживания России".Разговор лидеров России и США состоялся во вторник в онлайн-формате и продолжался около двух часов. Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, сша, германия, джо байден, владимир зеленский, нато, дмитрий кулеба, россия
14:14 08.12.2021
 
МИД Украины поприветствовал переговоры Путина и Байдена

Глава МИД Украины Кулеба: переговоры Путина и Байдена разрядят украинский кризис

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена помогут деэскалации кризиса в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Сам по себе контакт способствует сдерживанию и деэскалации. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров", — сказал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 01:03
Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
Глава украинского ведомства также отметил, что на сегодня запланирован телефонный разговор между Байденом и Владимиром Зеленским. Кулеба предположил, что переговоры позволят двум лидерам обсудить переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией по конфликту на востоке Украины, а также вопросы "сдерживания России".
Разговор лидеров России и США состоялся во вторник в онлайн-формате и продолжался около двух часов. Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 10:59В мире
На Украине обвинили США в бестактности после общения Путина и Байдена
 
В миреСШАГерманияДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОДмитрий КулебаРоссия
 
 
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