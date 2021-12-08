https://ria.ru/20211208/ukraina-1762751424.html

Украина увидела свое спасение в переговорах Путина и Байдена

МИД Украины поприветствовал переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021

Украина увидела свое спасение в переговорах Путина и Байдена

Переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена помогут деэскалации кризиса в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:14

2021-12-08T14:14

2021-12-08T14:14

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена помогут деэскалации кризиса в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщило агентство Reuters."Сам по себе контакт способствует сдерживанию и деэскалации. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров", — сказал он.Глава украинского ведомства также отметил, что на сегодня запланирован телефонный разговор между Байденом и Владимиром Зеленским. Кулеба предположил, что переговоры позволят двум лидерам обсудить переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией по конфликту на востоке Украины, а также вопросы "сдерживания России".Разговор лидеров России и США состоялся во вторник в онлайн-формате и продолжался около двух часов. Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211207/signaly-1762478188.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/ukraina-1762703670.html

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в мире, сша, германия, джо байден, владимир зеленский, нато, дмитрий кулеба, россия