https://ria.ru/20211208/ukraina-1762720868.html

Байден и Зеленский обсудят сдерживание России, заявил МИД Украины

Байден и Зеленский обсудят сдерживание России, заявил МИД Украины - РИА Новости, 08.12.2021

Байден и Зеленский обсудят сдерживание России, заявил МИД Украины

Украинский президент Владимир Зеленский обсудит со своим американским коллегой Джо Байденом дальнейшую координацию в деле "сдерживания" России, а также... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:59

2021-12-08T11:59

2021-12-08T12:28

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обсудит со своим американским коллегой Джо Байденом дальнейшую координацию в деле "сдерживания" России, а также восстановление переговоров в "нормандском формате", передают в среду СМИ со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.Как передает агентство Рейтер, Кулеба отметил, что в Киеве видят "отсутствие конструктивности" со стороны РФ, добавив, что главным приоритетом является комплексный пакет "сдерживания", направленный на то, чтобы "демотивировать" Москву от военной эскалации."Министр иностранных дел Украины заявил, что Зеленский и Байден обсудят дальнейшую координацию в сдерживании России, а также восстановление мирных переговоров в рамках нормандского формата", - сообщило агентство.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/deeskalatsiya-1762671786.html

https://ria.ru/20211207/krym-1762481327.html

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