Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/ubiystvo-1762804908.html
Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину
Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину - РИА Новости, 08.12.2021
Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину
Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признал вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии столицы. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:31
2021-12-08T20:52
происшествия
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
онк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762723095_42:0:1151:624_1920x0_80_0_0_921a0984430025afe75ce1b3cb5ca6ad.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признал вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии столицы.Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение."Сергей Г. сказал, что вину признает. Сообщил, что пришел в МФЦ получить паспорт", — сказал собеседник агентства.Подозреваемый заявил, что служил в Службе внешней разведки. По данным ОНК, его уволили в звании подполковника в 2009 году — сдавать оружие он тогда отказался."После нигде не работал, жил на сбережения, а пенсию не получал потому, что отслужил меньше 20 лет", — добавили в комиссии.Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали. Сейчас один из них — работник МФЦ — находится в крайне тяжелом состоянии.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. Им оказался 45-летний житель столицы. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.Столичная прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.Стрелявшего направят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии. Также проведут баллистическую экспертизу.
https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html
https://ria.ru/20211208/pomosch-1762722740.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762723095_47:0:879:624_1920x0_80_0_0_9aa2242e57c8dec87b93445fe83d5ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), онк
17:31 08.12.2021 (обновлено: 20:52 08.12.2021)
 
Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину

ОНК: открывший стрельбу в московском МФЦ признал свою вину в убийстве нескольких человек

© СК РФМужчина, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве. Кадр видео
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ Рязанский в Москве. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признал вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии столицы.
Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Сергей Г. сказал, что вину признает. Сообщил, что пришел в МФЦ получить паспорт", — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый заявил, что служил в Службе внешней разведки. По данным ОНК, его уволили в звании подполковника в 2009 году — сдавать оружие он тогда отказался.
"После нигде не работал, жил на сбережения, а пенсию не получал потому, что отслужил меньше 20 лет", — добавили в комиссии.
Столичные следователи устанавливают обстоятельства стрельбы в МФЦ
Вчера, 12:34
СК показал видео допроса мужчины, устроившего стрельбу в МФЦ в Москве
Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали. Сейчас один из них — работник МФЦ — находится в крайне тяжелом состоянии.
Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. Им оказался 45-летний житель столицы. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.
Столичная прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.
Стрелявшего направят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии. Также проведут баллистическую экспертизу.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 12:09
Собянин пообещал помочь семье погибшего сотрудника МФЦ
 
ПроисшествияМоскваСтрельба в МФЦ на юго-востоке МосквыСледственный комитет России (СК РФ)ОНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений