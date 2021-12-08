https://ria.ru/20211208/ubiystvo-1762804908.html

Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину

Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину - РИА Новости, 08.12.2021

Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину

Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признал вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии столицы. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:31

2021-12-08T17:31

2021-12-08T20:52

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

следственный комитет россии (ск рф)

онк

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признал вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии столицы.Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение."Сергей Г. сказал, что вину признает. Сообщил, что пришел в МФЦ получить паспорт", — сказал собеседник агентства.Подозреваемый заявил, что служил в Службе внешней разведки. По данным ОНК, его уволили в звании подполковника в 2009 году — сдавать оружие он тогда отказался."После нигде не работал, жил на сбережения, а пенсию не получал потому, что отслужил меньше 20 лет", — добавили в комиссии.Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали. Сейчас один из них — работник МФЦ — находится в крайне тяжелом состоянии.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. Им оказался 45-летний житель столицы. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.Столичная прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.Стрелявшего направят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии. Также проведут баллистическую экспертизу.

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

https://ria.ru/20211208/pomosch-1762722740.html

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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), онк