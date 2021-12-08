https://ria.ru/20211208/ubiystvo-1762804908.html
Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину
Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину - РИА Новости, 08.12.2021
Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину
Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признал вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии столицы. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:31
2021-12-08T17:31
2021-12-08T20:52
происшествия
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
онк
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признал вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии столицы.Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение."Сергей Г. сказал, что вину признает. Сообщил, что пришел в МФЦ получить паспорт", — сказал собеседник агентства.Подозреваемый заявил, что служил в Службе внешней разведки. По данным ОНК, его уволили в звании подполковника в 2009 году — сдавать оружие он тогда отказался."После нигде не работал, жил на сбережения, а пенсию не получал потому, что отслужил меньше 20 лет", — добавили в комиссии.Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали. Сейчас один из них — работник МФЦ — находится в крайне тяжелом состоянии.Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. Им оказался 45-летний житель столицы. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.Столичная прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.Стрелявшего направят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии. Также проведут баллистическую экспертизу.
https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), онк
17:31 08.12.2021 (обновлено: 20:52 08.12.2021)
Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину
ОНК: открывший стрельбу в московском МФЦ признал свою вину в убийстве нескольких человек
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы
признал вину, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии столицы.
Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Санкция по ним подразумевает от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Сергей Г. сказал, что вину признает. Сообщил, что пришел в МФЦ получить паспорт", — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый заявил, что служил в Службе внешней разведки. По данным ОНК, его уволили в звании подполковника в 2009 году — сдавать оружие он тогда отказался.
"После нигде не работал, жил на сбережения, а пенсию не получал потому, что отслужил меньше 20 лет", — добавили в комиссии.
Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Всех пострадавших прооперировали. Сейчас один из них — работник МФЦ — находится в крайне тяжелом состоянии.
Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам. Им оказался 45-летний житель столицы. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.
Столичная прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.
Стрелявшего направят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По информации источника РИА Новости, мужчина не смог назвать причину своих действий: говорил о пандемии коронавируса и всемирном заговоре. Очевидцы рассказали, что он был в неадекватном состоянии. Также проведут баллистическую экспертизу.