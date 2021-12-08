https://ria.ru/20211208/tupik-1762837674.html

Путин заявил, что США не могут выбраться из тупика антироссийских санкций

Путин заявил, что США не могут выбраться из тупика антироссийских санкций - РИА Новости, 08.12.2021

Путин заявил, что США не могут выбраться из тупика антироссийских санкций

Складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого витка, но выйти... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:49

2021-12-08T20:49

2021-12-08T23:19

в мире

сша

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санкции

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого витка, но выйти придется, заявил президент РФ Владимир Путин."Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно - не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придётся это сделать. Просто придётся в силу своеобразного развития ситуации в мире", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762836667.html

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Владимир Путин: "Складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой" Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными 2021-12-08T20:49 true PT0M38S

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в мире, сша, владимир путин, санкции, россия