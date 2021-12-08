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Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды к россиянам

RT: журналиста УНИАН Цимбалюка вызвали на допрос в московскую прокуратуру - РИА Новости, 08.12.2021

Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды к россиянам

Прокуратура Центрального округа Москвы вызвала живущего в столице украинского журналиста Романа Цимбалюка, сообщает RT со ссылкой на источник. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:16

2021-12-08T17:16

2021-12-08T17:16

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Прокуратура Центрального округа Москвы вызвала живущего в столице украинского журналиста Романа Цимбалюка, сообщает RT со ссылкой на источник.Канал опубликовал извещение, адресованное репортеру, в котором сообщается о начале проверки. Поводом стали опубликованные Цимбалюком на ютьюб-канале видеоролики, содержащие "признаки возбуждения вражды и ненависти" в отношении россиян и властей страны.Ведомство рассматривает вопрос о возбуждении против журналиста административного дела по статье 20.3.1 КоАП.

https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756810160.html

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происшествия, украина, москва, россия