https://ria.ru/20211208/tseny-1762828775.html

В России подешевели картофель, помидоры и лук

В России подешевели картофель, помидоры и лук - РИА Новости, 08.12.2021

В России подешевели картофель, помидоры и лук

Цены на огурцы в России с 30 ноября по 6 декабря вернулись к росту после трех недель снижения, помидоры и лук продолжили дешеветь, кроме того, после 12 недель... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:30

2021-12-08T19:30

2021-12-08T19:30

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цены на огурцы в России с 30 ноября по 6 декабря вернулись к росту после трех недель снижения, помидоры и лук продолжили дешеветь, кроме того, после 12 недель непрерывного увеличения снизилась стоимость на картофель, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 0,3%. В частности, свежая белокочанная капуста подорожала на 4,82%, морковь - на 0,63%, огурцы - на 4,92%. Картофель подешевел на 0,17% - последний раз цены на него снижались в конце августа - начале сентября.В свою очередь репчатый лук на отчетной неделе подешевел на 0,71%, помидоры - на 3,38%, яблоки - на 0,24%.С начала года к 6 декабря картофель в России подорожал на 55,1%, капуста - в 2,1 раза (на 109,62%), лук - на 15,19%, морковь - на 29,27%, помидоры - на 0,96%. Огурцы с начала года подешевели на 10,02%, яблоки - на 6,47%.За предыдущий период, с 23 по 29 ноября, картофель вырос в цене на 0,33%, капуста - на 3,31%. Огурцы тогда подешевели на 0,22%, помидоры - на 3,12%, лук - на 0,23%, морковь - на 0,56%, яблоки - на 0,39%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда уменьшились в среднем на 0,4%.С 30 ноября по 6 декабря в России выросли цены на вареные колбасы, сливочное масло, маргарин (на 0,8%), шоколадные конфеты (на 0,7%), пастеризованное молоко, сметану (на 0,6%), жирный творог (на 0,5%), мясные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, печенье (на 0,4%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%).Цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, сычужные сыры выросли на 0,2%, говядину, водку, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%. Стоимость свинины снизилась на 0,7%, овощных консервов для детского питания - на 0,3%, мороженой рыбы - на 0,1%.Белокочанная капуста в России за ноябрь подорожала на 8,2%, огурцы - на 7,7%, свекла - на 7,6%, яйца - на 5,8%, гречневая крупа - на 5,6%, при этом лимоны подешевели на 14,6%, апельсины - на 6,1%, говорится в сообщении Росстата."Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,7% в том числе капуста белокочанная - на 8,2%, огурцы - на 7,7%, свекла - на 7,6%, чеснок - на 3,6%, картофель - на 3,5%. В то же время подешевели: лимоны - на 14,6%, апельсины - на 6,1%, лук репчатый - на 2,6%", - сообщает статистическое ведомство.Гречка за прошлый месяц выросла в цене на 5,6%. Куриные яйца в России за ноябрь подорожали на 5,76%, сахар - на 3,24%, подсолнечное масло - на 1,2%.Среди прочих продовольственных товаров мороженые кальмары подорожали на 4,3%, соленая сельдь - на 3,8%, пшеничная мука - на 3,7%, горох и фасоль – на 3%, ржаной и пшеничный хлеб 1-го и 2-го сортов, рис, манная, овсяная и перловая крупы, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель, макаронные изделия, кулинарные изделия из птицы - на 2,2-2,9%, филе сельди, сдобные булочные изделия, печенье, пастеризованное молоко, сметана, томатные консервы - на 2%.Одновременно водка подешевела на 0,5%, коньяк - на 0,4%, фруктовые соки -на 0,3%, черный пакетированный чай - на 0,1%.В целом хлеб и хлебобулочные изделия в России в ноябре подорожали на 1,97% по сравнению с октябрем (к декабрю прошлого года - на 8,8%, по сравнению с ноябрем 2020 года - на 9,8%), крупа и бобовые - на 3,72% (к началу года - на 12,94%, в годовом выражении - на 13,35%), макаронные изделия - на 2,69% (по сравнению с началом года - на 11,6%, в годовом выражении - на 13,25%).Мясо и птица стали дороже на 0,94% по сравнению с октябрем (по сравнению с началом года - на 17,42%, в годовом выражении - на 18,52%), рыба и морепродукты - на 1,12% (по сравнению с началом года - на 9,23%, в годовом выражении - на 10,42%), молоко и молочная продукция - на 1,69% (по сравнению с началом года - на 7,91%, в годовом выражении - на 8,38%), сливочное масло - на 2,67% (к началу года - на 8,92%, в годовом выражении - на 9,39%).Рост цен на гречневую крупу в России с 30 ноября по 6 декабря чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, яйца и сахар дорожали более быстрыми темпами, при этом мясо кур подешевело после 22 недель непрерывного роста, следует из данных Росстата.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране снизились на 0,36%. За предыдущую неделю, с 23 по 29 ноября, мясо кур подорожало на 0,1%, а с начала года по 6 декабря цена на него выросла на 27,65%. Последний раз курятина в России дешевела в конце июня.Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 1,16% (с 23 по 29 ноября - на 1,11%, с начала года яйца выросли в цене на 12,78%).Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,73%. С 23 по 29 ноября цены на сахар выросли на 0,66%, а с начала года по 6 декабря - прибавили 10,67%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,32%, тогда как неделей ранее оно выросло в цене на 0,39%. С начала года по 6 декабря подсолнечное масло подорожало на 8%.Гречка с 30 ноября по 6 декабря выросла в цене на 1,12%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,13%, а с начала года цены поднялись на 22,82%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,67% (за предыдущий период - на 1,11%, рост с начала года - на 11,45%), черный хлеб - на 0,47% (за предыдущий период - на 0,56%, с начала года - на 9,05%), макаронные изделия - на 0,83% (после роста на 0,41%, с начала года цены увеличились на 12,42%).Вермишель повысилась в цене на 0,65% (за предыдущий период - увеличение на 0,42%, рост с начала года - 12,14%). Цены на белый хлеб выросли на 0,36% (неделей ранее - на 0,58%, рост с начала года - на 9,18%). Цены на рис увеличились на 0,48% (неделей ранее - на 0,4%, с начала года - выросли на 7,87%), на пшено - повысились на 1,09% (за предыдущий период - на 0,02%, с начала года - уменьшились на 0,89%).

https://ria.ru/20211207/novyy_god-1762480235.html

https://ria.ru/20211205/kartoshka-1762136308.html

https://ria.ru/20211203/retsepty-1762119012.html

https://ria.ru/20211130/produkty-1761532141.html

https://ria.ru/20211201/moloko-1761558515.html

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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия