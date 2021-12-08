https://ria.ru/20211208/tor-1762715782.html

Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor

Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor - РИА Новости, 08.12.2021

Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor

Российские провайдеры и операторы уже начали работать над блокировкой анонимного браузера Tor, заблокировать или замедлить его работу реально, заявил РИА... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:42

2021-12-08T11:42

2021-12-08T11:42

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские провайдеры и операторы уже начали работать над блокировкой анонимного браузера Tor, заблокировать или замедлить его работу реально, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Во вторник в блоге сайта появилось сообщение о том, что с 1 декабря часть интернет-провайдеров в России начали блокировать доступ к ресурсу. Роскомнадзор также опубликовал в реестре, что ограничил доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года."Заблокировать или замедлить работу браузера Tor в России можно, работу над этим уже начали крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы, в том числе "Ростелеком", МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон". Блокировка происходит через специальное оборудование - техническое средство противодействия угрозам (ТСПУ), оно позволяет проводить внереестровые блокировки", - сказал Кувиков.По его словам, важно отметить, что Tor - это децентрализованная сеть, любой участник может стать ее частью. "Как браузер он шифрует трафик, когда вы находитесь внутри, но на входе и на выходе его все же можно отследить. Браузер распределяет трафик по сети, которая состоит из "нод" - тысяч серверов, которые создаются и поддерживаются добровольцами, чтобы обеспечить безопасность и анонимность. Каждый раз, когда вы подключаетесь к Tor, начинается строительство быстрого и безопасного маршрута состоящего из этих нодов. Ноды бывают входные, выходные и промежуточные", - пояснил он.Роскомнадзор, скорее всего, помимо блокировки сайта займется и блокировкой нодов - входных и выходных узлов в сеть, полагает эксперт. "Отдельно существует официальное мобильное приложение Tor для Android. Чтобы подключиться к анонимной сети, пользователям мобильного Tor нужно скачать еще одну программу — прокси-клиент Orbot. Пока приложение продолжает работать. В целом, на сегодняшний день существуют варианты обхода блокировок Tor", - заключил он.

https://ria.ru/20201105/nevidimost-1583081704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, google android, национальная технологическая инициатива (нти), россия