Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor
Эксперт Кувиков: блокировка анонимного браузера Tor возможна, несмотря на варианты обхода
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские провайдеры и операторы уже начали работать над блокировкой анонимного браузера Tor, заблокировать или замедлить его работу реально, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Во вторник в блоге сайта появилось сообщение о том, что с 1 декабря часть интернет-провайдеров в России начали блокировать доступ к ресурсу. Роскомнадзор также опубликовал в реестре, что ограничил доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года.
5 ноября 2020, 03:14Эксперт рассказал, как остаться невидимым в Сети
"Заблокировать или замедлить работу браузера Tor в России можно, работу над этим уже начали крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы, в том числе "Ростелеком", МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон". Блокировка происходит через специальное оборудование - техническое средство противодействия угрозам (ТСПУ), оно позволяет проводить внереестровые блокировки", - сказал Кувиков.
По его словам, важно отметить, что Tor - это децентрализованная сеть, любой участник может стать ее частью. "Как браузер он шифрует трафик, когда вы находитесь внутри, но на входе и на выходе его все же можно отследить. Браузер распределяет трафик по сети, которая состоит из "нод" - тысяч серверов, которые создаются и поддерживаются добровольцами, чтобы обеспечить безопасность и анонимность. Каждый раз, когда вы подключаетесь к Tor, начинается строительство быстрого и безопасного маршрута состоящего из этих нодов. Ноды бывают входные, выходные и промежуточные", - пояснил он.
Роскомнадзор, скорее всего, помимо блокировки сайта займется и блокировкой нодов - входных и выходных узлов в сеть, полагает эксперт. "Отдельно существует официальное мобильное приложение Tor для Android. Чтобы подключиться к анонимной сети, пользователям мобильного Tor нужно скачать еще одну программу — прокси-клиент Orbot. Пока приложение продолжает работать. В целом, на сегодняшний день существуют варианты обхода блокировок Tor", - заключил он.