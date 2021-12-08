Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/tor-1762715782.html
Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor
Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor - РИА Новости, 08.12.2021
Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor
Российские провайдеры и операторы уже начали работать над блокировкой анонимного браузера Tor, заблокировать или замедлить его работу реально, заявил РИА... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:42
2021-12-08T11:42
общество
технологии
google android
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские провайдеры и операторы уже начали работать над блокировкой анонимного браузера Tor, заблокировать или замедлить его работу реально, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Во вторник в блоге сайта появилось сообщение о том, что с 1 декабря часть интернет-провайдеров в России начали блокировать доступ к ресурсу. Роскомнадзор также опубликовал в реестре, что ограничил доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года."Заблокировать или замедлить работу браузера Tor в России можно, работу над этим уже начали крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы, в том числе "Ростелеком", МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон". Блокировка происходит через специальное оборудование - техническое средство противодействия угрозам (ТСПУ), оно позволяет проводить внереестровые блокировки", - сказал Кувиков.По его словам, важно отметить, что Tor - это децентрализованная сеть, любой участник может стать ее частью. "Как браузер он шифрует трафик, когда вы находитесь внутри, но на входе и на выходе его все же можно отследить. Браузер распределяет трафик по сети, которая состоит из "нод" - тысяч серверов, которые создаются и поддерживаются добровольцами, чтобы обеспечить безопасность и анонимность. Каждый раз, когда вы подключаетесь к Tor, начинается строительство быстрого и безопасного маршрута состоящего из этих нодов. Ноды бывают входные, выходные и промежуточные", - пояснил он.Роскомнадзор, скорее всего, помимо блокировки сайта займется и блокировкой нодов - входных и выходных узлов в сеть, полагает эксперт. "Отдельно существует официальное мобильное приложение Tor для Android. Чтобы подключиться к анонимной сети, пользователям мобильного Tor нужно скачать еще одну программу — прокси-клиент Orbot. Пока приложение продолжает работать. В целом, на сегодняшний день существуют варианты обхода блокировок Tor", - заключил он.
https://ria.ru/20201105/nevidimost-1583081704.html
https://ria.ru/20210312/apple-1600917833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa9f626919a8a59c06a3ce999e9fd2d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, google android, национальная технологическая инициатива (нти), россия
11:42 08.12.2021
 
Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor

Эксперт Кувиков: блокировка анонимного браузера Tor возможна, несмотря на варианты обхода

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские провайдеры и операторы уже начали работать над блокировкой анонимного браузера Tor, заблокировать или замедлить его работу реально, заявил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Во вторник в блоге сайта появилось сообщение о том, что с 1 декабря часть интернет-провайдеров в России начали блокировать доступ к ресурсу. Роскомнадзор также опубликовал в реестре, что ограничил доступ к сайту браузера Tor по решению суда от 2017 года.
Интернет - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября 2020, 03:14
Эксперт рассказал, как остаться невидимым в Сети
"Заблокировать или замедлить работу браузера Tor в России можно, работу над этим уже начали крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы, в том числе "Ростелеком", МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон". Блокировка происходит через специальное оборудование - техническое средство противодействия угрозам (ТСПУ), оно позволяет проводить внереестровые блокировки", - сказал Кувиков.
По его словам, важно отметить, что Tor - это децентрализованная сеть, любой участник может стать ее частью. "Как браузер он шифрует трафик, когда вы находитесь внутри, но на входе и на выходе его все же можно отследить. Браузер распределяет трафик по сети, которая состоит из "нод" - тысяч серверов, которые создаются и поддерживаются добровольцами, чтобы обеспечить безопасность и анонимность. Каждый раз, когда вы подключаетесь к Tor, начинается строительство быстрого и безопасного маршрута состоящего из этих нодов. Ноды бывают входные, выходные и промежуточные", - пояснил он.
Роскомнадзор, скорее всего, помимо блокировки сайта займется и блокировкой нодов - входных и выходных узлов в сеть, полагает эксперт. "Отдельно существует официальное мобильное приложение Tor для Android. Чтобы подключиться к анонимной сети, пользователям мобильного Tor нужно скачать еще одну программу — прокси-клиент Orbot. Пока приложение продолжает работать. В целом, на сегодняшний день существуют варианты обхода блокировок Tor", - заключил он.
Новые ноутбуки MacBook Air компании Apple. 30 октября 2018 года - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 12:49Наука
В компьютерах Apple Mac нашли серьезную уязвимость для хакерских атак
 
ОбществоТехнологииGoogle AndroidНациональная технологическая инициатива (НТИ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений