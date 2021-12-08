https://ria.ru/20211208/tiktok-1762677795.html
Соцсеть TikTok обогнала в России по популярности "Одноклассники"
Соцсеть TikTok обогнала в России по популярности "Одноклассники" - РИА Новости, 08.12.2021
Соцсеть TikTok обогнала в России по популярности "Одноклассники"
Соцсеть TikTok обогнала в России по популярности "Одноклассники" и вышла на третье место, сообщается в исследовании компании "Мегафон". РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T06:08
2021-12-08T06:08
2021-12-08T06:12
общество
технологии
мегафон
одноклассники
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россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Соцсеть TikTok обогнала в России по популярности "Одноклассники" и вышла на третье место, сообщается в исследовании компании "Мегафон"."TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцетей в России, обогнав "Одноклассники". Первое место занимает Instagram, второе – "ВКонтакте". К таким выводам пришли аналитики "Мегафона", проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году", - говорится в исследовании.Согласно исследованию, совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях за год удвоился. На Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, на "ВКонтакте" - 28%, на TikTok - 24%.TikTok также продемонстрировал в 2021 году самый высокий показатель прироста: мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты компании объяснили выросший интерес к TikTok трендом на короткие видео - например, после запуска в Instagram раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.В среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, пользователь "ВКонтакте" - 107 Мб, TikTok - 225 Мб."Самая активная аудитория у "ВКонтакте" – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%", - добавляется в исследовании.
https://ria.ru/20211123/teatr-1760290017.html
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общество, технологии, мегафон, одноклассники, tiktok, россия
06:08 08.12.2021 (обновлено: 06:12 08.12.2021)
Соцсеть TikTok обогнала в России по популярности "Одноклассники"
Соцсеть TikTok обогнала в России по популярности "Одноклассники", рассказали в "Мегафоне"
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Соцсеть TikTok
обогнала в России
по популярности "Одноклассники
" и вышла на третье место, сообщается в исследовании компании "Мегафон
".
"TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцетей в России, обогнав "Одноклассники". Первое место занимает Instagram, второе – "ВКонтакте". К таким выводам пришли аналитики "Мегафона", проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году", - говорится в исследовании.
Согласно исследованию, совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях за год удвоился. На Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, на "ВКонтакте" - 28%, на TikTok - 24%.
TikTok также продемонстрировал в 2021 году самый высокий показатель прироста: мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты компании объяснили выросший интерес к TikTok трендом на короткие видео - например, после запуска в Instagram раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.
В среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, пользователь "ВКонтакте" - 107 Мб, TikTok - 225 Мб.
"Самая активная аудитория у "ВКонтакте" – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%", - добавляется в исследовании.