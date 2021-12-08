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Путин поблагодарил Меркель за сотрудничество и готовность к диалогу

Путин поблагодарил Меркель за сотрудничество и готовность к диалогу - РИА Новости, 08.12.2021

Путин поблагодарил Меркель за сотрудничество и готовность к диалогу

Президент России Владимир Путин в телеграмме Ангеле Меркель обратился к ней на "ты", выразив уверенность, что ее опыт будет востребован, а они продолжат... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:01

2021-12-08T15:01

2021-12-08T16:25

политика

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

олаф шольц

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме Ангеле Меркель обратился к ней на "ты", выразив уверенность, что ее опыт будет востребован, а они продолжат дружеское общение, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что российский лидер выразил искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу."Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – подчеркнул Путин.Олаф Шольц в среду был избран депутатами бундестага новым канцлером ФРГ, он сменит Ангелу Меркель, правившую более 16 лет.

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германия

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Долгие овации Меркель в Бундестаге Меркель уже в бундестаге. В течение нескольких часов он лишит ее власти, избрав новым канцлером Германии социал-демократа Шольца и приведя его к присяге. Бундестаг устроил овацию Меркель, которая сегодня после 16 лет правления оставит свой пост. 2021-12-08T15:01 true PT0M30S

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политика, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, олаф шольц