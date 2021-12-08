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Путин поблагодарил Меркель за сотрудничество и готовность к диалогу
Путин поблагодарил Меркель за сотрудничество и готовность к диалогу - РИА Новости, 08.12.2021
Путин поблагодарил Меркель за сотрудничество и готовность к диалогу
Президент России Владимир Путин в телеграмме Ангеле Меркель обратился к ней на "ты", выразив уверенность, что ее опыт будет востребован, а они продолжат... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:01
2021-12-08T16:25
политика
германия
владимир путин
ангела меркель
россия
олаф шольц
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме Ангеле Меркель обратился к ней на "ты", выразив уверенность, что ее опыт будет востребован, а они продолжат дружеское общение, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что российский лидер выразил искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу."Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – подчеркнул Путин.Олаф Шольц в среду был избран депутатами бундестага новым канцлером ФРГ, он сменит Ангелу Меркель, правившую более 16 лет.
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Долгие овации Меркель в Бундестаге
Меркель уже в бундестаге. В течение нескольких часов он лишит ее власти, избрав новым канцлером Германии социал-демократа Шольца и приведя его к присяге. Бундестаг устроил овацию Меркель, которая сегодня после 16 лет правления оставит свой пост.
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политика, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, олаф шольц
15:01 08.12.2021 (обновлено: 16:25 08.12.2021)
 
Путин поблагодарил Меркель за сотрудничество и готовность к диалогу

Президент Путин поблагодарил экс-канцлера Германии Меркель за совместную работу

© REUTERS / Annegret HilseАнгела Меркель на сессии немецкого парламента в Берлине
Ангела Меркель на сессии немецкого парламента в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Annegret Hilse
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме Ангеле Меркель обратился к ней на "ты", выразив уверенность, что ее опыт будет востребован, а они продолжат дружеское общение, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер выразил искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу.
"Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – подчеркнул Путин.
Олаф Шольц в среду был избран депутатами бундестага новым канцлером ФРГ, он сменит Ангелу Меркель, правившую более 16 лет.
Немецкий политик Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 12:21
Шольца избрали новым канцлером ФРГ
 
ПолитикаГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельРоссияОлаф Шольц
 
 
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