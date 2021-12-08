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ОДКБ усилит военную инфраструктуру в Таджикистане
ОДКБ усилит военную инфраструктуру в Таджикистане - РИА Новости, 08.12.2021
ОДКБ усилит военную инфраструктуру в Таджикистане
Военная инфраструктура в Таджикистане будет совершенствоваться в интересах коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ, заявил председатель Военного комитета РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:55
2021-12-08T13:55
2021-12-08T13:58
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Военная инфраструктура в Таджикистане будет совершенствоваться в интересах коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ, заявил председатель Военного комитета (ВК) организации, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Определили направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Республики Таджикистан в интересах развертывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ", - сказал Герасимов, подводя итоги состоявшегося в среду заседания ВК ОДКБ.По оценке начальника Генштаба, "поставленные цели заседания Военного комитета достигнуты, а итоги будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и поддержанию региональной стабильности".Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана вызывает особую озабоченность России и других стран региона в контексте прихода к власти "Талибана"* в Кабуле.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211108/armiya-1758007769.html
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в мире, таджикистан, одкб, вооруженные силы рф, талибан, афганистан, валерий герасимов, россия
13:55 08.12.2021 (обновлено: 13:58 08.12.2021)
ОДКБ усилит военную инфраструктуру в Таджикистане
ОДКБ усилит военную инфраструктуру в Таджикистане ради региональной стабильности