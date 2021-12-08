https://ria.ru/20211208/svet-1762813487.html

В Новгородской области более пяти тысяч жителей остались без света

В Новгородской области более пяти тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 08.12.2021

В Новгородской области более пяти тысяч жителей остались без света

Более 5 тысяч жителей в 14 районах Новгородской области оказались без света из-за обледенения линий электропередачи, ведутся работы по расчистке линий, сообщает РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:57

2021-12-08T17:57

2021-12-08T17:57

происшествия

новгородская область

крестецкий район

великий новгород

сергей козырев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Более 5 тысяч жителей в 14 районах Новгородской области оказались без света из-за обледенения линий электропередачи, ведутся работы по расчистке линий, сообщает пресс-служба областной администрации."Начальник ГУ МЧС России по Новгородской области Сергей Козырев доложил, что в части районов в результате неблагоприятных погодных условий образовалось сильное обледенение на линиях электропередач, что повлекло за собой отключение электроснабжения. По данным на 14.00 8 декабря, в зоне отключения находятся 14 районов, 316 населенных пунктов, 5202 человека, в том числе 367 детей", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, наиболее сложная обстановка складывается в Пестовском, Боровичском, Окуловском и Крестецком районах, где электроснабжения нет более трех суток.Для оказания помощи населению активно задействованы силы МЧС, спасатели заправляли генераторы, кололи дрова, приносили воду. Группировка МЧС усиливается за счет 50 человек из спасательного центра "Колпино" из Петербурга и 50 человек из аэромобильной группировки из Великого Новгорода. Основные силы брошены на расчистку линий электропередач.После сбора адресных запросов населения о помощи будет сформирован график работы волонтерских бригад.

https://ria.ru/20211206/dagestan-1762327495.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/sosulki-1762570122.html

новгородская область

крестецкий район

великий новгород

россия

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происшествия, новгородская область, крестецкий район, великий новгород, сергей козырев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свет, погода, россия