https://ria.ru/20211208/suverenitet-1762841076.html

Путин заявил, что нужно повышать суверенитет в ответ на санкции Запада

Путин заявил, что нужно повышать суверенитет в ответ на санкции Запада - РИА Новости, 08.12.2021

Путин заявил, что нужно повышать суверенитет в ответ на санкции Запада

Глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:25

2021-12-08T21:25

2021-12-08T21:25

в мире

владимир путин

санкции

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета, считает президент России Владимир Путин."Как можно отвечать (на санкции Запада)? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет. Кстати говоря, мы крупнейшие поставщики энергоресурсов на мировой рынок, но оборудование, связанное с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту. Могли это сделать? Могли, конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными.

https://ria.ru/20211208/tupik-1762837674.html

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в мире, владимир путин, санкции, россия