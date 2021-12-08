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В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада - РИА Новости, 08.12.2021
В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
Сугробы после снегопада в Москве выросли в разных районах до 16-23 см, сообщил РИА Новости синоптик "Фобоса" РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:20
2021-12-08T10:20
2021-12-08T10:26
москва
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Сугробы после снегопада в Москве выросли в разных районах до 16-23 см, сообщил РИА Новости синоптик "Фобоса"РИА Новости / Динамика дня
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Материал дополняется
10:20 08.12.2021 (обновлено: 10:26 08.12.2021)
В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
В некоторых районах Москвы после снегопада сугробы достигли от 16 до 23 сантиметров