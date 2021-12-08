https://ria.ru/20211208/sugrob-1762695166.html

В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада

В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада - РИА Новости, 08.12.2021

В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада

Сугробы после снегопада в Москве выросли в разных районах до 16-23 см, сообщил РИА Новости синоптик "Фобоса" РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:20

2021-12-08T10:20

2021-12-08T10:26

москва

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Сугробы после снегопада в Москве выросли в разных районах до 16-23 см, сообщил РИА Новости синоптик "Фобоса"РИА Новости / Динамика дня

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва