https://ria.ru/20211208/stsenariy-1762635359.html

Гильдия сценаристов Америки назвала лучший сценарий XXI века

Гильдия сценаристов Америки назвала лучший сценарий XXI века - РИА Новости, 08.12.2021

Гильдия сценаристов Америки назвала лучший сценарий XXI века

Гильдия сценаристов Америки опубликовала список 101 лучшего сценария XXI века. Первую строчку занял хоррор "Прочь". РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:47

2021-12-08T10:47

2021-12-08T10:47

культура

кейт уинслет

джим керри

чарли кауфман

мишель гондри

новости культуры

кино и сериалы

джесси айзенберг

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Гильдия сценаристов Америки опубликовала список 101 лучшего сценария XXI века. Первую строчку занял хоррор "Прочь". Лента вышла в 2017 году и стала режиссерским дебютом Джордана Пила. Он же написал скрипт. Картина получила "Оскар" за оригинальный сценарий, а также была номинирована в трех категориях — лучшие фильм, режиссер и мужская роль (Дэниел Калуя). Главный герой фильма — чернокожий фотограф Крис Вашингтон. Вместе со своей белой девушкой он приехал к ее родителям. Пожилая пара отчаянно старалась выглядеть приветливой, однако они скрывали одну страшную тайну. Крис оказался в западне. На второй строчке — "Вечное сияние чистого разума" Мишеля Гондри. Это история о двух влюбленных, которые стирают себе память, чтобы забыть о болезненном расставании. Главные роли исполнили Джим Керри и Кейт Уинслет. За сценарий в 2005 Чарли Кауфман получил "Оскар". На третьем месте — "Социальная сеть" Дэвида Финчера. В фильме рассказывалось о создании Facebook. Марка Цукерберга сыграл Джесси Айзенберг. Аарон Соркин написал сценарий по книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве". В 2011 он тоже получил "Оскар" за свою работу. 15 лет назад гильдия представила список 101 лучший сценарий всех времен. В тройку лидеров тогда вошли "Касабланка", "Крестный отец" и "Китайский квартал".

https://ria.ru/20211206/premiya-1762361552.html

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кейт уинслет, джим керри, чарли кауфман, мишель гондри, новости культуры, кино и сериалы, джесси айзенберг, дэвид финчер